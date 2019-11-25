Общество
РИА НовостиВ ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. На сегодня сумма выплат составляет 453 тысячи 26 рублей.
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В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала
Комсомольская правда24 ноября в 05:26
Всероссийская перепись населения помогла возникновению программы материнского капитала
РИАМО23 ноября в 11:54
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В Москве столичное "Динамо" с результатом 4:1 обыграло ярославский "Локомотив". Максим Афиногенов вывел динамовцев вперед на 9 минуте.