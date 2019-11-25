Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. На сегодня сумма выплат составляет 453 тысячи 26 рублей.
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ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

РБКвчера в 07:17

ПФР напомнил, как забрать деньги за неиспользованный маткапитал

URA.Ru24 ноября в 10:21

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Телеканал 360°24 ноября в 03:56

В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

Комсомольская правда24 ноября в 05:26

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

РИА Новости24 ноября в 03:02

Всероссийская перепись населения помогла возникновению программы материнского капитала

РИАМО23 ноября в 11:54

В Удмуртии 30 семей направили маткапитал в счет будущей пенсии мамы

Сусанин23 ноября в 06:59
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