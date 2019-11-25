Экономика
РИА НовостиВ ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. В ПФР подчеркнули, что маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.
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Общество
В России планируют маркировать домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости 00:44
Здоровье
В Мурманскую область пришли 20 новых машин скорой помощи
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса доклад удовлетворил.
КП - Мурманск вчера в 10:10
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило об испытаниях нового робота для армии
Новый робототехнический комплекс (РТК) "Кунгас" прошел государственные испытания, и в 2020 году планируется провести опытно-войсковую эксплуатацию объекта, об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
Народные новости 24 ноября в 22:29
Наука
Новокаледонские вороны могут контролировать себя как дети
В результате птицы успешно прошли когнитивный тест и доказали, что могут контролировать себя почти так же, как и дети, пишет Naked Science.
МедиаПоток вчера в 11:17
Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 00:09
Футбол
Бывший тренер «Краснодара» рассказал об отношении команды к Мамаеву
Бывший тренер футбольного клуба "Краснодар" Олег Фоменко рассказал об отношении команды к полузащитнику Павлу Мамаеву.
МК-Спорт вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери
Дни24 вчера в 04:00
Армия и оружие
Неизвестные военные самолеты атаковали север Сирии
Неизвестные военные самолеты нанесли удары вблизи города Эль-Баб на севере Сирии, который контролируют протурецкие силы.
Lenta.ru 00:46
Происшествия
В Албании произошло землетрясение в районе столицы
Подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксированы недалеко от столицы Албании Тираны, сообщает Геологическая служба США.
REGNUM вчера в 23:16
Происшествия
В Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина
Пожилая жительница Кемерова приговорена к пяти годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии героина.
REGNUM 00:59
Общество
Три обряда, которые обеспечат благополчие в грядущем новом году
В народе испокон веков верили, что чем больше пельменей слепило и съело семейство, тем удачнее и благополучнее для него будет грядущий год.
Московский Комсомолец вчера в 11:02
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
РИА Новости вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
Евразия Daily вчера в 05:35
Здоровье
Повышенный метеоризм может указывать на проблемы со здоровьем
Среди перечисленных медиками факторов оказались серьёзные и даже опасные заболевания, сообщает издание News.ru.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
Политика
Папа Римский направил приветствие Путину
Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.
ТАСС вчера в 23:01
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv вчера в 06:47
Экономика
Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией
Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Lenta.ru вчера в 18:58
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей
Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Известия вчера в 11:27
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,8 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 63,8 рубля.
ТАСС вчера в 02:05
Происшествия
Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину
Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Коммерсантъ 01:37
Космос
Астронавты завершили второй этап работ по ремонту спектрометра на МКС
Пресс-служба NASA сообщила, что астронавтам удалось завершить второй этап по ремонту магнитного альфа-спектрометра на МКС, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 22 ноября в 16:58
Происшествия
Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Российская газета вчера в 21:47
Происшествия
На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный
Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
РИА Новости вчера в 08:02
Шоу-бизнес
Нетиевский назвал виновника развала «Уральских пельменей»
Оставшиеся в шоу участники доверились Орлову и, по мнению экс-руководителя команды, совершили большую ошибку, поскольку тот является «клопом», присосавшимся к коллективу и выкачивающим из него деньги.
News.ru вчера в 08:54
Армия и оружие
В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе
Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации в Идлибе, заявили в Минобороны России.
РИА Новости вчера в 22:06
Авто
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
Ранее Lamborghini анонсировала премьеру еще одного – реального – гиперкара с V12 под капотом, который покажут в следующем году .
Авторамблер вчера в 06:52
Общество
Tesla получила 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Tesla получила 146 тысяч заказов на пуленепробиваемый электропикап Cybertruck. Об этом сообщил руководитель компании Илон Маск.
Рифей-Пермь 24 ноября в 01:05
Гаджеты
Huawei начала продажи в России первого смартфона без сервисов Google
Huawei 25 ноября запускает в России продажи флагманского смартфона Mate 30 Pro — первого без сервисов Google, рассказал «Коммерсанту» собеседник, знакомый с планами компании.
Forbes вчера в 02:58