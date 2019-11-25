Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. В ПФР подчеркнули, что маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.
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ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

РБКвчера в 07:17

В Удмуртии 30 семей направили маткапитал в счет будущей пенсии мамы

Сусанин23 ноября в 06:59

Госдума одобрила рост пенсий и маткапитала

Порецкие вестивчера в 01:14

ПФР напомнил, как забрать деньги за неиспользованный маткапитал

URA.Ru24 ноября в 10:21

Пенсионный фонд объяснил, как индексируется маткапитал

Телеканал 360°24 ноября в 03:56

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

РИА Новости24 ноября в 03:02

В ПФР рассказали об индексации маткапитала

Московский Комсомолецвчера в 01:55
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Общество

В России планируют маркировать домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости 00:44
Здоровье

В Мурманскую область пришли 20 новых машин скорой помощи

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса доклад удовлетворил.
КП - Мурманск вчера в 10:10
Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило об испытаниях нового робота для армии

Новый робототехнический комплекс (РТК) "Кунгас" прошел государственные испытания, и в 2020 году планируется провести опытно-войсковую эксплуатацию объекта, об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
Народные новости 24 ноября в 22:29
Наука

Новокаледонские вороны могут контролировать себя как дети

В результате птицы успешно прошли когнитивный тест и доказали, что могут контролировать себя почти так же, как и дети, пишет Naked Science.
МедиаПоток вчера в 11:17
Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 00:09
Футбол

Бывший тренер «Краснодара» рассказал об отношении команды к Мамаеву

Бывший тренер футбольного клуба "Краснодар" Олег Фоменко рассказал об отношении команды к полузащитнику Павлу Мамаеву.
МК-Спорт вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери

Дни24 вчера в 04:00
Армия и оружие

Неизвестные военные самолеты атаковали север Сирии

Неизвестные военные самолеты нанесли удары вблизи города Эль-Баб на севере Сирии, который контролируют протурецкие силы.
Lenta.ru 00:46
Происшествия

В Албании произошло землетрясение в районе столицы

Подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксированы недалеко от столицы Албании Тираны, сообщает Геологическая служба США.
REGNUM вчера в 23:16
Происшествия

В Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина

Пожилая жительница Кемерова приговорена к пяти годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии героина.
REGNUM 00:59
Общество

Три обряда, которые обеспечат благополчие в грядущем новом году

В народе испокон веков верили, что чем больше пельменей слепило и съело семейство, тем удачнее и благополучнее для него будет грядущий год.
Московский Комсомолец вчера в 11:02
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
РИА Новости вчера в 20:29
Спорт

Олимпийский чемпион Илья Захаров отстранен за пропуск допинг-тестов

Газета.Ru 00:32
Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

Евразия Daily вчера в 05:35
Здоровье

Повышенный метеоризм может указывать на проблемы со здоровьем

Среди перечисленных медиками факторов оказались серьёзные и даже опасные заболевания, сообщает издание News.ru.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
Политика

Папа Римский направил приветствие Путину

Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.
ТАСС вчера в 23:01
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv вчера в 06:47
Общество

Грузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

РБК вчера в 20:25
Экономика

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Lenta.ru вчера в 18:58
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Известия вчера в 11:27
Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,8 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 63,8 рубля.
ТАСС вчера в 02:05
Происшествия

Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину

Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Коммерсантъ 01:37
Космос

Астронавты завершили второй этап работ по ремонту спектрометра на МКС

Пресс-служба NASA сообщила, что астронавтам удалось завершить второй этап по ремонту магнитного альфа-спектрометра на МКС, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 22 ноября в 16:58
Происшествия

Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних

Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Российская газета вчера в 21:47
Происшествия

На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный

Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
РИА Новости вчера в 08:02
Шоу-бизнес

Нетиевский назвал виновника развала «Уральских пельменей»

Оставшиеся в шоу участники доверились Орлову и, по мнению экс-руководителя команды, совершили большую ошибку, поскольку тот является «клопом», присосавшимся к коллективу и выкачивающим из него деньги.
News.ru вчера в 08:54
Армия и оружие

В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе

Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации в Идлибе, заявили в Минобороны России.
РИА Новости вчера в 22:06
Авто

Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры

Ранее Lamborghini анонсировала премьеру еще одного – реального – гиперкара с V12 под капотом, который покажут в следующем году .
Авторамблер вчера в 06:52
Общество

Tesla получила 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Tesla получила 146 тысяч заказов на пуленепробиваемый электропикап Cybertruck. Об этом сообщил руководитель компании Илон Маск.
Рифей-Пермь 24 ноября в 01:05
Гаджеты

Huawei начала продажи в России первого смартфона без сервисов Google

Huawei 25 ноября запускает в России продажи флагманского смартфона Mate 30 Pro — первого без сервисов Google, рассказал «Коммерсанту» собеседник, знакомый с планами компании.
Forbes вчера в 02:58
Как работают Яндекс.Новости?
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