Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. В ПФР подчеркнули, что маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.
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ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

РБКвчера в 07:17

В ПФР рассказали об индексации маткапитала

Московский Комсомолецвчера в 01:55

ПФР напомнил, как забрать деньги за неиспользованный маткапитал

URA.Ru24 ноября в 10:21

Госдума одобрила рост пенсий и маткапитала

Порецкие вестивчера в 01:14

Пенсионный фонд объяснил, как индексируется маткапитал

Телеканал 360°24 ноября в 03:56

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

РИА Новости24 ноября в 03:02

В Удмуртии 30 семей направили маткапитал в счет будущей пенсии мамы

Сусанин23 ноября в 06:59
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Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил подозреваемого при задержании

Работник ППС в Екатеринбурге застрелил молодого человека, который попытался отобрать у него пистолет во время задержания.
Discover24 вчера в 06:07
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В WADA хотят ущемить права России на четыре года

Напомним, если WADA примет решение отстранить Россию от соревнований, то на Олимпиаде в Токио в следующем году российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны — только под нейтральным.
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СМИ сообщили о беременности Светланы Ходченковой

Как сообщает «Московский Комсомолец», Ходченкова ждёт ребёнка от юмориста Семёна Слепакова.
News.ru вчера в 09:37
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American Music Awards 2019: список победителей

Сегодня ночью в театре Microsoft в Лос-Анджелесе прошла ежегодная музыкальная премия American Music Awards 2019, победителей которой выбирают слушатели с помощью голосования на официальном сайте.
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Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, пишет портал WABetaInfo.
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Ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" успешно доставила на расчетную орбиту спутник Минобороны России.
Российская газета вчера в 17:43
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В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Происшествия

В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших

В результате мощного землетрясения в Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушились.
BFM.ru 00:32
Армия и оружие

Южная Корея направила КНДР протест после начала артиллерийских учений

Представитель минобороны республики Чхве Хён Су уточнила, что КНДР было направлено письменное извещение и выражен устный протест в ходе регулярного сеанса связи.
Московский Комсомолец вчера в 22:21
Общество

Мантуров не ждет роста цен на российские авто из-за роста утильсбора

«Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки», — подчеркнул Мантуров.
REGNUM вчера в 15:57
Кино

В ролике новых «Звездных войн» показали летающих штурмовиков

Создатели девятого эпизода «Звездных войн» опубликовали часть экшн-сцены из фильма, в ходе которой Финн, Рей и Чуи вместе с дроидами спасаются от преследования штурмовиков.
Культуромания вчера в 12:14
Политика

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
RT на русском 00:39
Шоу-бизнес

Музыка вне политики: Николай Басков заступился за Софию Ротару

Пригожин, Галкин, Лолита, Лазарев и Королёва поддержали певца Золотой голос России не выдержал оскорблений в адрес коллеги и заступился за неё.
SM News вчера в 16:35
Происшествия

Алексей Миняйло требует от Минфина 1,5 млн рублей

Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло подал иск о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Русская Планета вчера в 12:02
Энергетика

Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках

Речь идет о газопроводе «Сила Сибири» длиной 2980 километров, который свяжет новые газовые месторождения Ковыктинское и Чаяндинское с Благовещенском, находящимся на российско-китайской границе.
Expert.ru вчера в 04:45
Политика

Против митингующих в Тбилиси применили водометы

Вести.Ru вчера в 22:41
Общество

Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц

Система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека, говорится в решении Савеловского суда.
Ведомости вчера в 18:09
Энергетика

Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Вести.Ru вчера в 22:18
Политика

Стало известно о перспективах проведения встречи Путина и Трампа

Перспектива проведения встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом оценивается в Москве скептически.
Lenta.ru вчера в 19:59
Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ вчера в 07:12
Общество

Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами

Известия вчера в 20:11
Происшествия

В ЕАО арестован священник по подозрению в растлении детей

Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района по подозрению в растлении несовершеннолетних.
Газета.Ru 00:34
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 14:50
Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 00:09
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Росконтроль назвал лучший «Снежок» в России

Росконтроль назвал лучший напиток «Снежок» в России.
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Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия

Обнаружены останки тела пропавшей дочери бойца UFC

Газета.Ru вчера в 20:20
Авто

Названы топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в России

За 9 месяцев 2019 года россияне купили более 98 тыс. новых легковых автомобилей с дизельным двигателем, т. е. на них приходится 8,3% всех продаж на рынке.
Автоновости дня вчера в 07:16
Политика

Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
RT на русском вчера в 18:44
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Российская газета вчера в 22:40
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