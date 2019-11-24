Экономика
РИА НовостиВ ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. В ПФР подчеркнули, что маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.
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Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил подозреваемого при задержании
Работник ППС в Екатеринбурге застрелил молодого человека, который попытался отобрать у него пистолет во время задержания.
Спорт
В WADA хотят ущемить права России на четыре года
Напомним, если WADA примет решение отстранить Россию от соревнований, то на Олимпиаде в Токио в следующем году российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны — только под нейтральным.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о беременности Светланы Ходченковой
Как сообщает «Московский Комсомолец», Ходченкова ждёт ребёнка от юмориста Семёна Слепакова.
Музыка
American Music Awards 2019: список победителей
Сегодня ночью в театре Microsoft в Лос-Анджелесе прошла ежегодная музыкальная премия American Music Awards 2019, победителей которой выбирают слушатели с помощью голосования на официальном сайте.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, пишет портал WABetaInfo.
Армия и оружие
Ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник
Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" успешно доставила на расчетную орбиту спутник Минобороны России.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Происшествия
В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших
В результате мощного землетрясения в Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушились.
Армия и оружие
Южная Корея направила КНДР протест после начала артиллерийских учений
Представитель минобороны республики Чхве Хён Су уточнила, что КНДР было направлено письменное извещение и выражен устный протест в ходе регулярного сеанса связи.
Общество
Мантуров не ждет роста цен на российские авто из-за роста утильсбора
«Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки», — подчеркнул Мантуров.
Кино
В ролике новых «Звездных войн» показали летающих штурмовиков
Создатели девятого эпизода «Звездных войн» опубликовали часть экшн-сцены из фильма, в ходе которой Финн, Рей и Чуи вместе с дроидами спасаются от преследования штурмовиков.
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Шоу-бизнес
Музыка вне политики: Николай Басков заступился за Софию Ротару
Пригожин, Галкин, Лолита, Лазарев и Королёва поддержали певца Золотой голос России не выдержал оскорблений в адрес коллеги и заступился за неё.
Происшествия
Алексей Миняйло требует от Минфина 1,5 млн рублей
Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло подал иск о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Энергетика
Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках
Речь идет о газопроводе «Сила Сибири» длиной 2980 километров, который свяжет новые газовые месторождения Ковыктинское и Чаяндинское с Благовещенском, находящимся на российско-китайской границе.
Политика
Против митингующих в Тбилиси применили водометы
Общество
Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц
Система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека, говорится в решении Савеловского суда.
Энергетика
Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Политика
Стало известно о перспективах проведения встречи Путина и Трампа
Перспектива проведения встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом оценивается в Москве скептически.
Космос
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
Общество
Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами
Происшествия
В ЕАО арестован священник по подозрению в растлении детей
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района по подозрению в растлении несовершеннолетних.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
Здоровье
Росконтроль назвал лучший «Снежок» в России
Росконтроль назвал лучший напиток «Снежок» в России.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Происшествия
Обнаружены останки тела пропавшей дочери бойца UFC
Авто
Названы топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в России
За 9 месяцев 2019 года россияне купили более 98 тыс. новых легковых автомобилей с дизельным двигателем, т. е. на них приходится 8,3% всех продаж на рынке.
Политика
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
Единоборства