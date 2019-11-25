Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. На сегодня сумма выплат составляет 453 тысячи 26 рублей.
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ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

РБКвчера в 07:17

ПФР рассказал, что можно сделать с неиспользованным маткапиталом

АМИТЕЛ24 ноября в 23:46

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

РИА Новости24 ноября в 03:02

Пенсионный фонд объяснил россиянам, как индексируется материнский капитал

Народные новости24 ноября в 05:02

Пенсионный фонд объяснил, как индексируется маткапитал

Телеканал 360°24 ноября в 03:56

Неиспользованный маткапитал проиндексируют с учётом годовой инфляции

News.ru24 ноября в 03:49

В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

Комсомольская правда24 ноября в 05:26
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 21:01, Вашингтон
Происшествия

Туроператор сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане россиян

Некоторые из госпитализированных после ДТП в Доминикане россиян в "более тяжелом" состоянии, но критических нет, сообщили РИА Новости на горячей линии организовавшего этот тур оператора Anex Tour.
РИА Новости 20:18
Происшествия

При стрельбе на школьной парковке в США были убиты два человека

В городе Ванкувер штата Вашингтон на северо-западе США произошла стрельба на парковке местной начальной школы, в результате которой погибли два человека, сообщает KXL.
РБК 20:28
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Общество

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Политика

США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Lenta.ru 16:52
Происшествия

Flydubai прокомментировала отчет о катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
РИА Новости 12:59
Общество

В России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Lenta.ru 19:19
Политика

Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Газета.Ru 18:57
Спорт

Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу

РИА Новости 24 ноября в 23:45
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru 17:00
Происшествия

В Ингушетии по делу об убийстве главы ЦПЭ задержали двух человек

Сотрудники силовых структур задержали в Ингушетии двух человек после обысков, проведенных в селении Экажево.
Российская газета 08:05
Единоборства

Объявлена дата боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Ранее Фергюсон выражал желание подраться с Нурмагомедовым в декабре 2019-го. Бой между двумя спортсменами срывался четыре раза.
Живая Кубань 02:27
Спорт

Зеппельт прошелся по МОК из-за подозрения в поддержке России

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный по фильмам-расследованиям о допинге в спорте России, раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 20:29
Политика

В Чехии возбудили уголовные дела против лидеров бывшей ЧССР

Полиция Чехии возбудила уголовные дела против экс-руководителей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР, 1960-1990).
ТАСС 09:58
Политика

Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
РИА Новости 10:05
Политика

Новые власти Боливии назначили посла в США

Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили своего посла в Соединённых Штатах, им стал Уолтер Оскар Серрате Куэльяр.
RT на русском 18:46
Общество

Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф назвал себя ответственным за утечку данных клиентов банка, которая произошла в сентябре.
Lenta.ru 17:10
Общество

В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
РИА Новости 06:33
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллиона рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллиона.
РИА Новости 03:46
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Футбол

«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ

В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
Sportbox.RU 16:52
Футбол

Моуринью: «Не думал, что мои игроки будут ощущать такое давление в домашнем матче»

Не думал, что мои игроки будут ощущать такое давление в домашнем матче. Я попросил их сохранять спокойствие, уверенность и веру в себя.
Евро-футбол.ру 19:22
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Чемпионат 13:25
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Армия и оружие

Израильские военные зафиксировали пуск ракеты из сектора Газа

Напомним, ранее ИА Красная Весна сообщало о совершении Израилем авианалёта на объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории Палестины.
Красная весна вчера в 13:33
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Газета.Ru 17:33
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