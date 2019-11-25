Экономика
АМИТЕЛВ ПФР рассказали об индексации неиспользованного маткапитала
Индексация материнского капитала предусматривает ежегодную компенсацию ранее полученной и неиспользованной суммы, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионной фонд России. Кроме того, компенсация предусмотрена и при сохранении части маткапитала.
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В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Онлайн Тамбов.ру24 ноября в 08:30
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