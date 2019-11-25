Экономика

АМИТЕЛАМИТЕЛВ ПФР рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

Индексация материнского капитала предусматривает ежегодную компенсацию ранее полученной и неиспользованной суммы, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионной фонд России. Кроме того, компенсация предусмотрена и при сохранении части маткапитала.
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ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

РБКвчера в 07:17

Госдума одобрила рост пенсий и маткапитала

Порецкие вестивчера в 01:14

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

РИА Новости24 ноября в 03:02

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Онлайн Тамбов.ру24 ноября в 08:30

Пенсионный фонд объяснил, как индексируется маткапитал

Телеканал 360°24 ноября в 03:56

ПФР напомнил, как забрать деньги за неиспользованный маткапитал

URA.Ru24 ноября в 10:21

В Удмуртии 30 семей направили маткапитал в счет будущей пенсии мамы

Сусанин23 ноября в 06:59
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Происшествия

В Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области, в результате погибла одна женщина, а количество пострадавших увеличилось до семи.
РБК 12:35
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Миллер назвал препятствие для транзита газа через Украину

Руководитель "Газпрома" подчеркнул, что по указанию президента России Украине было направлено официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продлению существующего.
Газета.Ru 12:27
Происшествия

МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы - тогда в документе одной из возможных причин катастрофы также была названа ошибка пилотов.
Российская газета 10:08
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

Американским инспекторам продемонстрировали ракетный комплекс "Авангард", говорится в сообщении Минобороны России.
РИА Новости 08:18
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС 05:10
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России

Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
РИА Новости 09:01
Общество

Двое военных заплатят 31 млн руб. за случайный запуск ракеты

Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев должны выплатить государству компенсацию в размере 31 млн руб. за случайный пуск ракеты в Крыму, сообщает газета "Коммерсант".
Газета.Ru 05:41
Футбол

Локомотив — Байер 0:1 (1-й тайм)

Московский "Локомотив" и леверкузенский "Байер" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 12:13
Происшествия

Несколько глухонемых напали с ножом на прохожего в Москве

Несколько человек напали на прохожего в Москве и нанесли ему ножевые ранения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Газета.Ru 09:45
Происшествия

Летевший из Еревана в Москву лайнер вынужденно сел в Ростове-на-Дону

РБК 11:59
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
REGNUM 04:53
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В Сочи возбуждено дело о доведении до самоубийства девушки-следователя

Коммерсантъ Ростов-на-Дону 08:30
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Культура

Шнуров увидел проблему в образе «сварщика с водкой»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который входит в общественный совет при комитете Госдумы по культуре, выразил беспокойство, что в России образ рабочего прочно ассоциируется с бутылкой водки.
Известия 12:17
Общество

В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

РЕН ТВ вчера в 12:52
Общество

Греф заявил о страхе перед селфи

О своем страхе Греф сообщил, отвечая на вопрос о том, как защитить персональные данные.
РБК 12:41
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Общество

Шнуров назвал российское общество дико агрессивным

Российский музыкант Сергей Шнуров назвал россиян агрессивными из-за того, что они неправильно используют энергию.
Газета.Ru 12:23
Культура

Актер Виктор Семенов умер в Москве

Телепрограмма вчера в 10:25
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Здоровье

Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака

По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
Газета.Ru 07:48
Происшествия

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Политика

Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»

В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
RT на русском 07:55
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Происшествия

МГУ прокомментировал заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Политика

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:59
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Российская газета вчера в 22:40
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