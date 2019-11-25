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Неиспользованная сумма материнского капитала индексируется на размер годовой инфляции
Уфавед (Уфимские ведомости)25 ноября в 19:25
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 18:15, Ашберн
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