Величина индексации равняется годовой ставке инфляции в России, пояснили в ПФР. Напомним, что на текущий момент размер маткапитала достигает 453 026 рублей. Если родителями сертификат использован не был, то индексируется вся сумма.

Политика Президент Европарламента вручил Олегу Сенцову премию Сахарова Премию «За свободу мысли» имени Сахарова, присужденную Олегу Сенцову в 2018 году, лично вручил украинскому режиссеру президент Европарламента Давид Сассоли 26 ноября на состоявшемся заседании, которое транслировалось на сайте Европарламента.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Происшествия Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.

Политика «Нафтогаз» пообещал не закрывать газовый вентиль в ожидании контракта Как сообщает телеканал Deutsche Welle, исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил журналистам, что украинская сторона не намерена перекрывать газ, поступающий из России в Европу, даже после прекращения действия договора с РФ по транзиту.

Общество Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).

Экономика Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ Среднее российское домохозяйство за три квартала 2019 года увеличило траты на ЖКХ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 3,8 тысячи рублей, подсчитали в Сбербанке.

Общество ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».

Футбол «Барселона» обыграла «Боруссию» и вышла в плей-офф ЛЧ Встреча завершилась со счетом 3:1. По итогам встречи каталонский клуб идет на первом месте в группе, набрав 11 очков и гарантировав себе выход в плей-офф турнира.

Здоровье Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.

Общество Мосгордума приняла бюджет с ростом социальных расходов Мосгордума на заседании в среду приняла бюджет Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. "За" проголосовали 35 из 45 депутатов.

Происшествия Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.