Общество

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйВ ПФР рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

Величина индексации равняется годовой ставке инфляции в России, пояснили в ПФР. Напомним, что на текущий момент размер маткапитала достигает 453 026 рублей. Если родителями сертификат использован не был, то индексируется вся сумма.
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В ПФР напомнили об индексации неиспользованного маткапитала

Москва 2425 ноября в 03:33

ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

РБК25 ноября в 07:17

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

АБН25 ноября в 03:42

Неиспользованная сумма материнского капитала индексируется на размер годовой инфляции

Уфавед (Уфимские ведомости)25 ноября в 19:25

В ПФР рассказали об индексации маткапитала

Московский Комсомолец25 ноября в 01:55

ПФР: неиспользованный маткапитал будет индексирован

Накануне.Ru24 ноября в 18:56

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

Известия24 ноября в 16:31
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