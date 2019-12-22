Экономика
EastRussiaВ ПФР рассказали об индексации пенсии уволившихся пенсионеров
В Пенсионном фонде объяснили как индексируют пенсию уволившихся с работы пенсионеров. Перерасчет действует с 2016 года и предполагает возможность вернуться на работу не потеряв при этом надбавку. О том как происходит индексация рассказал председатель ПФР Антон Дроздов в интервью «Российской газете».
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с чего всё началось
С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.Российская газетавчера в 19:00
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