Экономика

EastRussiaEastRussiaВ ПФР рассказали об индексации пенсии уволившихся пенсионеров

В Пенсионном фонде объяснили как индексируют пенсию уволившихся с работы пенсионеров. Перерасчет действует с 2016 года и предполагает возможность вернуться на работу не потеряв при этом надбавку. О том как происходит индексация рассказал председатель ПФР Антон Дроздов в интервью «Российской газете».
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с чего всё началось

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газетавчера в 19:00

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Глава ПФР заявил, что пенсионеры зарабатывают по 40 тысяч рублей в месяц

URA.Ru04:48

Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

ТАСС00:57

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РИА Новостивчера в 23:17

В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

RT на русском00:27

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Известия00:19

ПФР разъяснил порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РБК00:44

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Российская газетавчера в 19:00
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Космос

Появилось видео посадки корабля Starliner

Газета.Ru 11:03
Политика

На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции

Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.
ТАСС 14:30
Политика

Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России

Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также "внедрения санкций" против поставок газа из РФ.
Газета.Ru 14:12
Футбол

«Лацио» обыграл «Ювентус» и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии

В матче за Суперкубок Италии римский "Лацио" на поле стадиона "Кинг Сауд Юниверсити" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде обыграл туринский "Ювентус" со счетом 3:1.
Вести.Ru 13:50
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
РИА Новости 07:58
Политика

Путин поправил украинского журналиста в вопросе о танках

Президент России Владимир Путин поправил украинского журналиста Романа Цимбалюка, который обозначил советский танк Т-64 как украинский.
ТК Звезда 19 декабря в 05:17
Гаджеты

Motorola отложила выход раскладушки Razr с гибким экраном

В компании Motorola выступили с официальным заявлением, в котором говорится, что старт продаж нового складного смартфона Razr не состоится 26 декабря как было запланировано.
Газета DAILY вчера в 12:28
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
Экономика

Японский оператор игровых зон Round One откроется в России

В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
РБК 16:01
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 19 декабря в 23:00
Происшествия

Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь

По версии следствия, трехлетнего ребенка накануне вечером избил ее пьяный отец, 34-летний житель Нефтеюганска.
Вести.Ru 13:03
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 декабря

Овен Смело назначайте важные встречи.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 23:00
Общество

Кубанское шампанское назвали лучшим в России

Возглавило рейтинг «Винный гид России» полусухое розовое вино «Мысхако» (83,7 балла из 100), произведенное из винограда пино нуар, выращенного в Краснодарском крае.
Кубанские новости 20 декабря в 01:47
Политика

SZ: кабмин Германии твердо убежден, что «Северный поток - 2» достроят, несмотря на санкции

Правительство ФРГ "твердо рассчитывает" на то, что проект "Северный поток - 2" будет завершен, несмотря на американские санкции.
ТАСС 15:58
Происшествия

В Москве напали на высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры

В Москве было совершено нападение на начальника отдела главного управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе старшего советника юстиции Алексея Зарецкого.
Коммерсантъ 14:08
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.
Вести.Ru 07:35
Космос

Жуткий финал: Земля превратится в Марс

Утро.ru 09:02
Культура

В Петербурге появится памятник Чайковскому

Мойка78 13:42
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 08:43
Экономика

ПФР объявил сроки выплат январских пенсий

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.
Gazeta.SPb вчера в 04:15
Происшествия

«Из службы безопасности банка вам никогда не позвонят»: начальник отдела ростовской полиции о «трендах» современных мошенников

По данным управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка, в 2019 году было зафиксировано 2,5 млн обращений клиентов, которым позвонили якобы из службы безопасности.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 23:00
Футбол

Скончался экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА Пшеничников

RT на русском 20 декабря в 13:48
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
РИА Новости вчера в 13:57
Футбол

«Ростов» стал лидером РПЛ по количеству голов, забитых на выезде

Лидер таблицы РПЛ «Зенит» разделил третье место с ЦСКА и «Локомотивом» (15 голов).
КП - Ростов-на-Дону 01:37
Политика

Киев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту

«Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил «Громадске» помощник президента Украины Андрей Ермак.
РБК 20 декабря в 18:17
Наука

Обнаружен древнейший в мире лес

Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.
МедиаПоток 20 декабря в 04:18
Экономика

Спекулянты в Чикаго увеличили ставку на рост рубля до максимума с августа

Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) увеличились на 11.6% до 30341 контракта, свидетельствуют опубликованные в пятницу (20 декабря) данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru 08:45
Общество

В «лубянском стрелке» усмотрели националиста

Якобы «лубянский стрелок» мог входить в московскую ячейку организации.
Коммерсантъ 14:17
Общество

Роуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год

Роуминг на территории Союзного государства отменят меньше, чем через год, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.
Вести.Ru 09:23
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