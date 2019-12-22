Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаВ ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся граждан

Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов рассказал, каким образом индексируются выплаты уволившимся пенсионерам. По его словам, после ухода с работы число накопленных персональных коэффициентов умножается на актуальную для них стоимость. В 2020 году она будет ровняться 93 рублям.
Читать в источнике
Комментировать278
с чего всё началось

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газета21 декабря в 19:00

Подробнее о событии

Глава ПФР заявил, что пенсионеры зарабатывают по 40 тысяч рублей в месяц

URA.Ruвчера в 04:48

Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

ТАССвчера в 00:57

В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

RT на русскомвчера в 00:27

ПФР разъяснил порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РБКвчера в 00:44

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Известиявчера в 00:19

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РИА Новости21 декабря в 23:17

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Российская газета21 декабря в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Политика

МИД Польши возмутили слова Путина о Второй мировой войне

ФедералПресс вчера в 01:40
Политика

Лавров оценил введение новых санкций США против «Северного потока-2»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал введение новых санкций Соединенных Штатов против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", отметив, что после данного шага ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона.
Газета.Ru 03:47
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Происшествия

Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
РБК 04:09
Технологии

Армия США планирует превратить солдат в киборгов к 2050 году

РБК 02:04
Космос

Телескоп «Хаббл» обнаружил сверхлегкие планеты

РИА Новости 20 декабря в 07:01
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Армия и оружие

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
ТАСС 02:21
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Политика

Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Lenta.ru 21 декабря в 17:15
Космос

NASA опубликовало видео посадки корабля Starliner в пустыне

NASA выложило в своем аккаунте в Twitter видео посадки капсулы космического корабля Starliner, вернувшейся на Землю после неудачного полета к МКС.
РБК вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию

iReactor 04:17
Шоу-бизнес

Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери

Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Регион online вчера в 15:47
Происшествия

В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце

В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 15:08
Политика

Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине

Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
РБК вчера в 15:30
Политика

В Иркутской области объявлен новый состав правительства

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве региона, назвал имена членов нового кабинета министров.
Российская газета 04:00
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

ToDay News Ufa 21 декабря в 08:28
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Авто

Volkswagen выпустит 34 новые модели в 2020 году

Letnews.ru 20 декабря в 08:03
Общество

Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга

Белоруссия вслед за Россией подписала дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве.
Lenta.ru 04:14
Политика

Путин на поезде проедет по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.
ТАСС 04:10
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Армия и оружие

Авианосец США отправился к берегам Сирии, чтобы «следить» за Россией

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», эксперт и участник «Изборского клуба», член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин заявил в комментарии «ПолитРоссии», что США не могут смириться с успешной кампанией России в Сирии, поэтому и отправили авианосец.
Слово и Дело вчера в 09:56
Экономика

ВТБ хочет купить акции «Магнита». Почему аналитики сомневаются

Аналитики, опрошенные РБК Quote, полагают, что на данный момент стоит воздержаться от покупки акций «Магнита».
РБК 20 декабря в 08:31
Экономика

Минобороны пересмотрит один из самых проблемных контрактов

Ведомости вчера в 15:26
Происшествия

В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 04:14
Общество

Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке

Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Aobe.ru вчера в 16:26
Здоровье

Бокал шампанского на Новый год не навредит здоровью

Существенного вреда здоровью не нанесет бокал шампанского, выпитый в новогоднюю ночь.
Соловей.Инфо 01:20
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
РИА Новости вчера в 23:43
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru 21 декабря в 12:38
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное