С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.

с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов рассказал, каким образом индексируются выплаты уволившимся пенсионерам. По его словам, после ухода с работы число накопленных персональных коэффициентов умножается на актуальную для них стоимость. В 2020 году она будет ровняться 93 рублям.

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся граждан

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