Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов объяснил в интервью "Российской газете", как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров. Отмечается, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. Дроздов рассказал, как происходит перерасчет.
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В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Российская газета19:00

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РИА Новости23:17

Глава ПФР раскрыл, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

URA.Ru20:55

Глава ПФР рассказал о индексации пенсий уволившихся пенсионеров

News.ru22:36
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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