Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов объяснил в интервью "Российской газете", как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров. Отмечается, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. Дроздов рассказал, как происходит перерасчет.

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

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