Экономика
РИА НовостиВ ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов объяснил в интервью "Российской газете", как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров. Отмечается, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. Дроздов рассказал, как происходит перерасчет.
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Космос
Ракета «Союз» вывела европейский телескоп CHEOPS в космос
Происшествия
Пьяный отец убил младенца из-за плача в Челябинске
По предварительной версии, пьяного отца раздражал плач малыша, которому едва исполнился один месяц.
Кино
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Шоу-бизнес
Супругу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета
Как сообщает Телеграм-канал Mash, Чернышеву налоговая служба заблокировала счета. То есть, финансовые операции стали недоступны.
Экономика
Появятся ли в России торгцентры-призраки
Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
Политика
В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Экономика
Как изменятся пенсии и пособия с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года выплаты неработающим пенсионерам вырастут на 6,6 процента.
Политика
В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
Общество
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Политика
Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции
Макрон назвал ошибочным мнение, что «Франция размышляет о мире в категориях гегемонии» и назвал колониализм «большой ошибкой» своей страны.
Космос
В NASA зафиксировали новый вид магнитного взрыва на Солнце
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак грубо прокомментировала фото Яны Рудковской
Телеведущая грубо прокомментировала фото Рудковской, посоветовав ей оголить другую, более интимную часть тела.
Экономика
Курс доллара. Прогноз на 23—27 декабря
По итогам торгов пятницы курс доллара на торгах Московской биржи составил 62,25 руб./$, что на 65 коп. ниже значений закрытия предшествующей недели.
Культура
Лепс поможет Панайотову попасть на «Евровидение-2020» в Нидерландах
Спорт
Шанава выиграл спринт свободным стилем на этапе КМ в Словении
Французский лыжник Люка Шанава одержал победу в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в словенской Планице.
Политика
Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».
Шоу-бизнес
Дана Борисова сдала анализы на наркотики
Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.
Общество
В Японии остановят два атомных реактора из-за террористической угрозы
Японская энергетическая компания Kansai Electric Power, которая обслуживает АЭС, не успеет к этим срокам получить новые документы от Комитета по контролю за ядерной энергетикой и объекты придется остановить.
Политика
The Washington Post (США): правда, что Конгресс только что сорвал российский газопровод? (The Washington Post)
Конгресс опасается, что Россия будет использовать энергию в качестве оружия на европейской политической арене, одновременно ослабляя Украину и другие страны Восточной и Центральной Европы.
Хоккей
Овечкин не уверен, что примет участие на Матче всех звезд НХЛ-2020
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от выбора на Матч всех звезд-2020. Он станет капитаном Столичного дивизиона.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
Гаджеты
Появились первые изображения iPhone SE 2
В сети появились изображения новинки в линейке «яблочных» смартфонов – iPhone SE 2. Предполагается, что гаджет будет представлен в первой половине следующего года.
Происшествия
Посетители кафе в Прикамье отравились газом
В результате за медицинской помощью обратились 10 человек, а пятерых детей с отравлением газом госпитализировали в больницу, у них раздражение верхних дыхательных путей.
Здоровье
Диетическая газировка приводит к набору лишнего веса
Ученые выяснили, что употребление диетической газировки приводит к набору лишнего веса.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Игры
В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%
Экономика
СМИ назвали объемы транзита газа на Украину по возможному контракту
Источник в«Газпроме» подтвердил агентству ТАСС, что российская сторона и «Нафтогаз Украины» подпишут транзитный договор на пять лет, согласно которому в 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров газа, в 2021–2024 годах — по 40 млрд кубометров.