Экономика

EastRussiaEastRussiaВ ПФР рассказали об индексации пенсии уволившихся пенсионеров

В Пенсионном фонде объяснили как индексируют пенсию уволившихся с работы пенсионеров. Перерасчет действует с 2016 года и предполагает возможность вернуться на работу не потеряв при этом надбавку. О том как происходит индексация рассказал председатель ПФР Антон Дроздов в интервью «Российской газете».
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В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газетавчера в 19:00

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РИА Новостивчера в 23:17

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Российская газетавчера в 19:00
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