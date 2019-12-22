С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.

с чего всё началось

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. О том, как именно происходит перерасчет, в интервью «Российской газете» рассказал 22 декабря глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Армия и оружие В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Футбол Роналду снял серебряную медаль после поражения в матче за Суперкубок После поражения от «Лацио» в матче за Суперкубок Италии звёздный португалец снял серебряную медаль сразу после того, как во время награждения на него её надели.

Политика В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».

Политика Трамп назвал задержку импичмента нарушением конституции Задержка передачи статей по импичменту президента в сенат является нарушением конституции, отметил глава государства.

Политика Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Политика Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.

Общество Роскачество составило рейтинг российских игристых вин Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».

Шоу-бизнес Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.