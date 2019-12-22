Экономика

ИзвестияИзвестияВ ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. О том, как именно происходит перерасчет, в интервью «Российской газете» рассказал 22 декабря глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
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с чего всё началось

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газетавчера в 19:00

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В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже

Российская газета20:00

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URA.Ru04:48

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РБК00:44

Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

ТАСС00:57

В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

RT на русском00:27

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Известия00:19

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РИА Новостивчера в 23:17
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