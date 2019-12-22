Экономика
ИзвестияВ ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. О том, как именно происходит перерасчет, в интервью «Российской газете» рассказал 22 декабря глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
Читать в источнике
Оценить631
с чего всё началось
С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.Российская газетавчера в 19:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 20:53, Ашберн
Политика
ФРГ и Украина обсудили санкции США против «Северного потока-2»
МИД ФРГ и Украины обсудили очередные санкции США, направленные против строительства «Северного потока-2».
Футбол
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе потушили
Превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе завода "Нефтехим" зафиксировано не было.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Принц Уильям научились избавляться от вездесущих папарацци
Светские обозреватели подметили, что несмотря на то, что фотографы преследуют герцога и герцогиню Кембриджских, они не особо расположены к съемке на каждом шагу.
Армия и оружие
В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик
В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Футбол
Роналду снял серебряную медаль после поражения в матче за Суперкубок
После поражения от «Лацио» в матче за Суперкубок Италии звёздный португалец снял серебряную медаль сразу после того, как во время награждения на него её надели.
Политика
В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США
Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
Политика
Трамп назвал задержку импичмента нарушением конституции
Задержка передачи статей по импичменту президента в сенат является нарушением конституции, отметил глава государства.
Космос
Зонд «Паркер» и удивительные открытия погружения в атмосферу Солнца
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Космос
Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»
Происшествия
В ДТП в Нижегородской области погиб ребенок, восемь человек пострадали
В результате аварии погиб четырехлетний ребенок, еще восемь человек пострадали. В данный момент им оказывается медицинская помощь.
Единоборства
«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара
Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Экономика
Эксперты назвали самые закредитованные регионы России
Эксперты назвали самые закредитованные регионы России, на первом месте оказалась Калмыкия.
Политика
Лавров заявил об отказе ухудшать отношения с Китаем в угоду США
Россия не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США.
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Политика
Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины
Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
Авто
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Портал "АвтоВзгляд" поделился с автомобилистами практическими советами по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Следующая неделя в Москве будет теплой, а к Новому году похолодает, рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
Шоу-бизнес
Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери
Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Энергетика
Гончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию.
Политика
Греция готовится экстрадировать Винника в США
По данным агентства, из решения об экстрадиции следует, что россиянина должны экстрадировать во Францию, однако министр юстиции Греции Костас Циарас направил письмо директору тюрьмы Коридаллос с поручением подготовить акт передачи Винника полицейским из США, а затем России.
Игры
The Elder Scrolls 6 расстроил фанатов жестокостью и реалистичностью
Как сообщает Gamebomb.ru, новая часть The Elder Scrolls немного расстроен поклонников, так как в игре будет достаточно много жестокости.
Музыка
Директор Ротару рассказал об ее участии в «Голубом огоньке»
Как ранее писал «Рамблер», стало известно, что съемки новогоднего шоу идут полным ходом и Ротару записала две песни, какие именно — не уточняется.