Экономика

ИзвестияИзвестияВ ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. О том, как именно происходит перерасчет, в интервью «Российской газете» рассказал 22 декабря глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
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с чего всё началось

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газета21 декабря в 19:00

Подробнее о событии

Глава ПФР заявил, что пенсионеры зарабатывают по 40 тысяч рублей в месяц

URA.Ruвчера в 04:48

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Известиявчера в 00:19

ПФР разъяснил порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РБКвчера в 00:44

В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

RT на русскомвчера в 00:27

Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

ТАССвчера в 00:57

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РИА Новости21 декабря в 23:17

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Российская газета21 декабря в 19:00
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В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока — 2»

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NASA опубликовало видео посадки корабля Starliner в пустыне

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Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
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Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Происшествия

В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

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Кети Топурия оголила живот после слухов о беременности

Кети Топурия попыталась остановить распространение слухов о том, что носит под сердцем малыша.
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Россия готова предоставить Нидерландам данные по крушению MH17

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
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Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
РБК 04:09
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК 21 декабря в 14:11
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
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Шоу-бизнес

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Ходченкова показывает идеальную растяжку в вертикальном шпагате.
Слово и Дело вчера в 20:05
Экономика

Объем экспорта в сельском хозяйстве планируют увеличить в 2 раза

В своем выступлении чиновник сообщил, что объем валовой продукции в отрасли оценивается на уровне 135 млрд рублей, что на 4,5% больше, чем в прошлом году.
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Экономика

В Москве нашли однокомнатную квартиру за 300 миллионов рублей

По данным риелторов, всего на московском рынке жилья продается почти две сотни однокомнатных квартир по цене свыше 50 миллионов рублей.
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Джонсон признал ошибку в отношении России

Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции объяснил, почему не реагирует на резкие высказывания зарубежных политиков в свой адрес, в том числе со стороны Джонсона.
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Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

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Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте

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Постпред РФ при ЕС прокомментировал санкции США против Nord Stream 2

Санкции Соединенных Штатов против «Северного потока — 2» могут привести к задержке, но не остановке проекта, заявил 23 декабря постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
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Наука

Активный образ жизни не всегда помогает сжигать больше калорий

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В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе

В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
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Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
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Выяснились полные характеристики Samsung Galaxy Note 10 Lite

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В Петербурге появится памятник Чайковскому

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Минобороны пересмотрит один из самых проблемных контрактов

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Власти Москвы записали видеообращение по поводу «минирований» школ

Молев отметил, что при поступлении сигнала о минировании немедленно производится эвакуация учебного учреждения, извещаются все ответственные органы власти, родители учащихся.
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Шоу-бизнес

Пугачева снялась в новогоднем шоу Ивлеевой

Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным снялась в новогоднем выпуске YouTube-шоу Насти Ивлеевой.
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