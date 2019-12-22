Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров. По его словам, после увольнения число накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость.
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с чего всё началось

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газетавчера в 19:00

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Глава ПФР заявил, что пенсионеры зарабатывают по 40 тысяч рублей в месяц

URA.Ru04:48

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Известия00:19

ПФР разъяснил порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РБК00:44

В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

RT на русском00:27

Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

ТАСС00:57

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РИА Новостивчера в 23:17

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Российская газетавчера в 19:00
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Наука

«Искусственное солнце» заработает в Китае в 2020 году

Работа над проектом HL-2M Tokamak, как назвали рукотворное Солнце, должны закончиться в 2020 году, его планируют сразу ввести в эксплуатацию.
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ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
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Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах музыкального продюсера

Певица Нюша обвинила музыкального продюсера в домогательствах. Инцидент произошёл, когда артистке было 12-13 лет.
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Происшествия

В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
РИА Новости 09:57
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
РИА Новости 20 декабря в 23:12
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
РИА Новости 15:42
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Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Вести.Ru 19:30
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Neva.Today 08:42
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru 17:13
Экономика

В Госдуме раскрыли, почему в России стремительно богатеют олигархи из списка Forbes

По словам эксперта, существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров.
URA.Ru вчера в 16:03
Политика

В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть

В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
RT на русском 16:46
Общество

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
РИА Новости 20 декабря в 09:23
Футбол

Дубль Виллиана принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом»

В 18-м туре английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби — «Тоттенхэм» принимал «Челси».
Bookmaker-ratings.ru 13:28
Наука

Найден древнейший ископаемый лес на планете

При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
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Bloomberg прогнозирует снижение ключевой ставки в России в 2020 году

Ключевая ставка Банка России к концу 2020 года опустится до 6%, сообщило Bloomberg со ссылкой на своих аналитиков.
Коммерсантъ 17:52
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
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Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции

Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
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Гаджеты

EMUI 10 уже пользуются 10 млн владельцев смартфонов Huawei и Honor

В китайской компании официально сообщили, что EMUI 10 уже пользуются более 10 млн владельцев смартфонов Huawei и Honor.
Astera вчера в 07:16
Происшествия

В Омске обрушилось четырехэтажное здание завода

В Омске обрушилось здание комбикормового завода при проведении работ по демонтажу.
Lenta.ru 03:15
Футбол

«Лестер» к чемпионству не готов. Гвардьола победил Роджерса

«Манчестер Сити» победил «Лестер» в матче 18-го тура премьер-лиги (3:1). Чемпионат Англии.
Спорт-Экспресс вчера в 15:05
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Экономика

Эксперт дал прогноз по валютному рынку России в 2020 году

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor поделился своими прогнозами о состоянии валютного рынка и курса рубля в 2020 году.
RT на русском 20 декабря в 00:06
Происшествия

В Алтайском крае пять человек погибли в ДТП на трассе

Пять человек погибли в субботу днем при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Алтайском крае, сообщает ГУ МВД по краю.
РИА Новости вчера в 07:57
Экономика

В Алтайском крае подписали соглашение о повышении заработной платы

Сегодняшние договоренности были скреплены дополнительным соглашением к Региональному соглашению между Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и Правительством Алтайского края на 2018–2020 годы.
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Космос

NASA опубликовало видео посадки корабля Starliner в пустыне

NASA выложило в своем аккаунте в Twitter видео посадки капсулы космического корабля Starliner, вернувшейся на Землю после неудачного полета к МКС.
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Политика

МИД Польши оценил слова Путина о Второй мировой войне

В МИД Польши прокомментировали слова Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Piter.tv 03:40
Политика

Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии

Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии.
RT на русском 18:09
Общество

«Википедия» заблокировала страницу фильма «Один дома-2» из-за Трампа

«Википедия» заблокировала страницу о фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».
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Происшествия

Студент сорвался с 18-го этажа на западе Москвы

Труп 18-летнего парня был найден у подъезда жилой высотки на западе Москвы.
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Власти Читы на этой неделе запустят маршрут №8

Администрация Читы на наступившей неделе планирует запустить несколько автобусов на маршрут №8, от которого ранее отказался перевозчик.
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