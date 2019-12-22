Экономика

ИзвестияИзвестияВ ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. О том, как именно происходит перерасчет, в интервью «Российской газете» рассказал 22 декабря глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
Читать в источнике
Комментировать277
с чего всё началось

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газета21 декабря в 19:00

Подробнее о событии

Глава ПФР заявил, что пенсионеры зарабатывают по 40 тысяч рублей в месяц

URA.Ruвчера в 04:48

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Российская газета21 декабря в 19:00

ПФР разъяснил порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РБКвчера в 00:44

В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

RT на русскомвчера в 00:27

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Известиявчера в 00:19

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РИА Новости21 декабря в 23:17

Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

ТАССвчера в 00:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Общество

Совфед просит правительство запретить продажу снюсов

Совфед попросил правительство принять постановление о запрете на продажу никотиносодержащих изделий.
РИА Новости 02:52
Футбол

«Реал» показал лучший результат за 32 года по пропущенным голам

В 18 матчах Примеры подопечные Зинедина Зидана пропустили 12 мячей.
Евро-футбол.ру 01:36
Политика

Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Ореанда-Новости вчера в 08:00
Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Армия и оружие

Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

РИА Новости 02:22
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
Происшествия

В ДТП на Эльмаше погиб мужчина, его восьмилетняя дочь пострадала

Европейско-Азиатские новости 02:24
Экономика

Москвичи повысят цены на квартиры

Продажа «однушки» в среднем занимает у москвичей один-два месяца, «двушки» — два-четыре месяца, «трешки» — до шести месяцев.
Lenta.ru 01:58
Единоборства

Василий Ломаченко: Бой с Теофимо Лопесом состоится в апреле

По словам Василия предварительная договоренность об объединительном бое уже достигнута, известно, что он состоится в апреле 2020 года, осталось только определить точную дату и согласовать все детали.
Allboxing.ru вчера в 18:18
Политика

Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Российская газета вчера в 01:31
Политика

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
РБК вчера в 21:21
Шоу-бизнес

Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета, сообщил Telegrm-канал "Mash".
Piter.tv 21 декабря в 07:12
Общество

Кот Мостик проинспектировал железнодорожную часть Крымского моста

Кот Мостик не удержался и одним из первых осмотрел железнодорожную артерию, которая связывает Крым и материковую часть России.
РЕН ТВ вчера в 18:16
Армия и оружие

Сирийские военные не пропустили американскую колонну бронеавтомобилей

Как сообщает портал Nation News, на контрольно-пропускном пункте правительственная армия Сирии не пропустила колонну бронированных автомобилей американских военных.
Discover24 21 декабря в 03:36
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
РИА Новости вчера в 23:43
Политика

Врио главы Иркутской области назначил исполняющих обязанности замгубернатора и зампредов

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев назначил исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Владимира Дорофеева, а исполняющими обязанности заместителя председателя правительства Валентину Вобликову и Теймура Магомедова, все трое работали на этих постах в предыдущем составе правительства.
ТАСС 02:09
Происшествия

Тракторист объяснил, почему сбросил трупы в колодец в Новой Москве

Тела мужчины и женщины нашли накануне в колодце на Калужском шоссе. Погибшими оказались работники дорожной службы.
РИА Новости 02:20
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета 21 декабря в 17:30
Экономика

Завод по производству шин в Барнауле заставили новым оборудованием

АМИТЕЛ 02:43
Шоу-бизнес

Волочкова удивила своим предновогодним образом

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала экстравагантный образ накануне Нового года.
URA.Ru вчера в 12:32
Происшествия

Жителя Челябинска арестовали за убийство сына из-за плача

Житель Челябинска арестован по обвинению в убийстве своего месячного сына, которого он забил до смерти из-за плача, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:00
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Общество

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 01:38
Происшествия

В Саратове простились с полицейским, погибшим при задержании

В Саратове сослуживцы и представители власти простились с Михаилом Гадеевым - инспектором патрульно-постовой службы, который погиб при исполнении служебных обязанностей.
Российская газета вчера в 14:15
Здоровье

Врач-диетолог заявила о вреде минеральной воды

Минеральная вода не всегда полезна для организма человека, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
Политическая Экспертиза 01:36
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Футбол

Клопп ответил на вопрос, почему в «Ливерпуле» нет французов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Canal+ ответил на вопрос, почему в его команде нет ни одного французского футболиста.
Евро-футбол.ру вчера в 15:55
Технологии

PlayStation 5 и Xbox Series X смогут загружать игры «мгновенно»

Известно, что PlayStation 5 будет оснащена твердотельным накопителем, впрочем, как и Xbox Series X. Еще в мае Sony сообщила о том, что PS5 способна загрузить игру всего за 0,83 секунды.
iXBT.com 01:31
Общество

Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Российская газета 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное