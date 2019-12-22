С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.

с чего всё началось

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. О том, как именно происходит перерасчет, в интервью «Российской газете» рассказал 22 декабря глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

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