Экономика

ИзвестияИзвестияВ ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. О том, как именно происходит перерасчет, в интервью «Российской газете» рассказал 22 декабря глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
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с чего всё началось

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газетавчера в 19:00

Подробнее о событии

Глава ПФР заявил, что пенсионеры зарабатывают по 40 тысяч рублей в месяц

URA.Ru04:48

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Российская газетавчера в 19:00

ПФР разъяснил порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РБК00:44

В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

RT на русском00:27

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Известия00:19

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РИА Новостивчера в 23:17

Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

ТАСС00:57
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Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

РИА Новости 07:58
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Космос

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NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
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Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

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В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции

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Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»

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Компания Intel обнародовала ролик о дискретной карте GPU DG1, в котором в виде песни представлены ответы на вопросы пользователей.
Актуальные Новости 07:09
Политика

Путин откроет движение по Крымскому мосту

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Хоккеист Зайцев прокомментировал обвинение в похищении своих детей

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Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
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«Манчестер Юнайтед» сенсационно проиграл последней команде АПЛ

В поединке 18-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Уотфорду».
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Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК РФ

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«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в матче чемпионата Франции

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Бывшая домработница Алсу рассказала о жизни в особняке певицы

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Выборы в Узбекистане признаны состоявшимися — ЦИК страны

Согласно Избирательному кодексу Узбекистана, выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примет участие менее трети избирателей страны.
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В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП

Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
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Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
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