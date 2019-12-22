Экономика
ИзвестияВ ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. О том, как именно происходит перерасчет, в интервью «Российской газете» рассказал 22 декабря глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
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с чего всё началось
С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.Российская газетавчера в 19:00
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Политика
МИД Польши не согласился со словами Путина о Второй мировой войне
Польский Институт национальной памяти опубликовал свой ответ на заявление президента России Владимира Путина относительно обстоятельств начала Второй мировой войны и о том, что польское правительство забрало некоторые земли Чехословакии, а позднее утратило контроль на большей части своей территории.
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Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину
Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
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Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
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Хоккеисты «Торпедо» и «Куньлуня» устроили массовую драку на льду
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Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиопомехи
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Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован
Пожарным удалось локализовать возгорание на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе.
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Отец Фриске назвал виновных в скандале с Пригожиным
Отец певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал скандал, который произошел между ним и Иосифом Пригожиным.
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Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
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В Омске обрушилось четырехэтажное здание завода
В Омске обрушилось здание комбикормового завода при проведении работ по демонтажу.
Общество
О компромиссе в газовом решении с «Газпромом» рассказали в «Нафтогазе»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал о достигнутом в газовом вопросе компромиссе с российской компанией "Газпром".
Политика
В Совфеде оценили слова американского посла о реакции ЕС на санкции
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил RT, что посол США в Берлине Ричард Гренелл выдает желаемое за действительное, говоря о поддержке дипломатами ряда стран Евросоюза санкций против "Северного потока —2".
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Гаджеты
Назван лучший смартфон 2019 года
Специалисты издания The Guardian назвали лучшим смартфоном 2019 года OnePlus 7T Pro. В России цены на модель начинаются от 44 тысяч рублей.
Политика
В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента
Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
Происшествия
В ресторане Петербурга мужчина устроил драку с пистолетом
Мужчина выстрелил из пистолета во время конфликта в ресторане в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
Общество
Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Хоккей
Кучеров забил 200-й гол в карьере НХЛ
В текущем сезоне Кучеров забил 12 голов, набрав 37 (12+26) очков в 33 матчах. Всего в активе россиянина 499 очков (200+299) в матчах НХЛ.
Космос
Космический корабль Starliner не долетел до МКС
Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Экономика
Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей.
Общество
В Новосибирске сфотографировали каток фаллической формы
Главный каток Новосибирска снял с высоты фотограф Слава Степанов. Оказалось, что каток имеет весьма необычную форму.
Кино
Вышел трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская заступилась за молодую жену Петросяна
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в настоящее время пребывает вместе с благоверным в Германии.
Здоровье
Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды
Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
Армия и оружие
Попользовались и выкинули: Сбежавшей на Украину предательнице-«ополченочке» дали срок
Стало известно, что 16 декабря Павлоградский городской районный суд приговорил бывшую танкистку ДНР Светлану Дрюк, героиню фильма «Ополченочка», сбежавшую на Украину, к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года.
Армия и оружие
Индийская пресса: Лёгкий истребитель Tejas впечатлил русских
Армия и оружие
С 2020 года украинских силовиков начнут обучать английскому языку
С нового года украинских силовиков всех уровней будут обучать английскому языку, заявил заместитель начальника генерального штаба ВСУ Сергей Наев, сообщило BBC.
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.