Экономика

ИзвестияИзвестияВ ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. О том, как именно происходит перерасчет, в интервью «Российской газете» рассказал 22 декабря глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
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с чего всё началось

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газетавчера в 19:00

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Глава ПФР заявил, что пенсионеры зарабатывают по 40 тысяч рублей в месяц

URA.Ru04:48

Глава ПФР рассказал, как индексируют пенсии уволившихся пенсионеров

РИА Новостивчера в 23:17

ПФР разъяснил порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РБК00:44

В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

RT на русском00:27

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Известия00:19

Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

ТАСС00:57

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Российская газетавчера в 19:00
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Политика

МИД Польши не согласился со словами Путина о Второй мировой войне

Польский Институт национальной памяти опубликовал свой ответ на заявление президента России Владимира Путина относительно обстоятельств начала Второй мировой войны и о том, что польское правительство забрало некоторые земли Чехословакии, а позднее утратило контроль на большей части своей территории.
Газета.Ru 01:30
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Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину

Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости вчера в 16:48
Происшествия

Задержан виновник массового ДТП на трассе «Скандинавия»

ТАСС 04:57
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Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Хоккей

Хоккеисты «Торпедо» и «Куньлуня» устроили массовую драку на льду

Радио Sputnik вчера в 10:05
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиопомехи

Военное дело вчера в 06:06
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован

Пожарным удалось локализовать возгорание на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе.
Вести.Ru 00:57
Шоу-бизнес

Отец Фриске назвал виновных в скандале с Пригожиным

Отец певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал скандал, который произошел между ним и Иосифом Пригожиным.
РЕН ТВ вчера в 11:54
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

Российская газета 02:05
Происшествия

В Омске обрушилось четырехэтажное здание завода

В Омске обрушилось здание комбикормового завода при проведении работ по демонтажу.
Lenta.ru 03:15
Общество

О компромиссе в газовом решении с «Газпромом» рассказали в «Нафтогазе»

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал о достигнутом в газовом вопросе компромиссе с российской компанией "Газпром".
Газета.Ru вчера в 13:52
Политика

В Совфеде оценили слова американского посла о реакции ЕС на санкции

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил RT, что посол США в Берлине Ричард Гренелл выдает желаемое за действительное, говоря о поддержке дипломатами ряда стран Евросоюза санкций против "Северного потока —2".
РИА Новости 05:31
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
Гаджеты

Назван лучший смартфон 2019 года

Специалисты издания The Guardian назвали лучшим смартфоном 2019 года OnePlus 7T Pro. В России цены на модель начинаются от 44 тысяч рублей.
UfaTime.ru вчера в 04:04
Политика

В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента

Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
РИА Новости 03:28
Происшествия

В ресторане Петербурга мужчина устроил драку с пистолетом

Мужчина выстрелил из пистолета во время конфликта в ресторане в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
РБК 05:21
Общество

Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
РИА Новости 20 декабря в 11:31
Хоккей

Кучеров забил 200-й гол в карьере НХЛ

В текущем сезоне Кучеров забил 12 голов, набрав 37 (12+26) очков в 33 матчах. Всего в активе россиянина 499 очков (200+299) в матчах НХЛ.
News.ru 05:29
Общество

Россияне назвали источники своего новогоднего настроения

Газета.Ru 05:10
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily 20 декабря в 08:07
Экономика

Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей.
Амур.инфо 20 декабря в 20:08
Общество

В Новосибирске сфотографировали каток фаллической формы

Главный каток Новосибирска снял с высоты фотограф Слава Степанов. Оказалось, что каток имеет весьма необычную форму.
Любимый город 01:04
Кино

Вышел трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»

Piter.tv 19 декабря в 13:51
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская заступилась за молодую жену Петросяна

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в настоящее время пребывает вместе с благоверным в Германии.
Телепрограмма 01:28
Здоровье

Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК 01:56
Армия и оружие

Попользовались и выкинули: Сбежавшей на Украину предательнице-«ополченочке» дали срок

Стало известно, что 16 декабря Павлоградский городской районный суд приговорил бывшую танкистку ДНР Светлану Дрюк, героиню фильма «Ополченочка», сбежавшую на Украину, к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года.
Rusvesna.su 05:12
Армия и оружие

Индийская пресса: Лёгкий истребитель Tejas впечатлил русских

Военное обозрение 20 декабря в 09:13
Армия и оружие

С 2020 года украинских силовиков начнут обучать английскому языку

С нового года украинских силовиков всех уровней будут обучать английскому языку, заявил заместитель начальника генерального штаба ВСУ Сергей Наев, сообщило BBC.
REGNUM 00:19
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
RT на русском вчера в 11:00
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