Экономика

ИзвестияИзвестияВ ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. О том, как именно происходит перерасчет, в интервью «Российской газете» рассказал 22 декабря глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
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с чего всё началось

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газетавчера в 19:00

Подробнее о событии

Сенатор объяснил, почему российские пенсионеры зарабатывают по 40 тысяч в месяц

URA.Ru08:33

Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

ТАСС00:57

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

РИА Новостивчера в 23:17

В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

RT на русском00:27

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Известия00:19

ПФР разъяснил порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РБК00:44

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Российская газетавчера в 19:00
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Космос

Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

РИА Новости 08:11
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Авто

Volkswagen выпустит 34 новые модели в 2020 году

В следующем году немецкий бренд Volkswagen планирует выпустить 34 новые модели.
Car.ru 19 декабря в 21:53
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 20 декабря в 16:55
Политика

Лавров объяснил, что стоит за отказом Зеленского от разведения сил

Отказ президента Украины Владимира Зеленского во время саммита "нормандской четверки" от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения говорит о том, что у него связаны руки.
Российская газета 07:57
Политика

Американские санкции из-за С-400 не повлияют на Турцию, заявила Анкара

"На мой взгляд, американские санкции никак не повлияют на Турцию, в том числе с экономической точки зрения", — передает его слова агентство Anadolu.
Народные новости 07:00
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском вчера в 11:00
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:37
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
РБК 07:28
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:41
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости 20 декабря в 23:12
Шоу-бизнес

Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна

Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Рамблер вчера в 12:18
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Общество

«Урановые хвосты» начали перегружать после отъезда Путина

Днем 22 декабря после отъезда президента Владимира Путина из Петербурга с судна «Михаил Дудин» начали перегружать вторую партию «урановых хвостов».
МР7.ру 07:10
Общество

Названа средняя стоимость новогоднего стола для россиян

Росстат подсчитал, что в среднем новогодний стол обойдётся россиянам в 6430,78 рубля. Об этом сообщает "Российская газета".
Life.ru вчера в 06:10
Футбол

«Бавария» и Нюбель согласовали пятилетний контракт

Вратарь гельзенкирхенского «Шальке» Александр Нюбель продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии», утверждает издание Bild.
Евро-футбол.ру 08:11
Политика

Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва показала Вашингтону систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат».
РБК 07:29
Шоу-бизнес

Волочкова и Джигурда стали парой

Волочкова и Джигурда стали парой Нежные объятия двух артистов выглядят провокационно.
Экспресс газета вчера в 12:40
Происшествия

В Чикаго 13 человек получили ранения при стрельбе на вечеринке

Как минимум 13 человек получили ранения при стрельбу в городе Чикаго в американском штате Иллинойс.
REGNUM 08:34
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Российская газета 02:05
Политика

Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Российская газета 00:34
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Хоккей

«Ак Барс» обменяет Ткачева, самый вероятный клуб — «Локомотив»

Взамен казанский клуб получит двух игроков. Прошедшим летом Ткачев подписал новый двухлетний контракт с клубом.
Sport24.ru вчера в 11:03
Происшествия

На территории завода в Омске обрушилось четырехэтажное здание

По словам собеседника агентства, обрушение произошло во время демонтажа здания на территории комбикормового завода.
РБК 03:33
Политика

Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России.
Газета.Ru 06:58
Культура

Руководитель «Уральских пельменей» опроверг слухи о прощальном туре

О прощальном туре «Уральских пельменей» начали говорить после того, как стало известно, что из шоу ушли Андрей Рожков, Вячеслав Мясников и Юлия Михалкова.
Что происходит 19 декабря в 14:11
Гаджеты

Опубликованы фотографии смартфона-«раскладушки» Samsung Galaxy Fold 2

Об сообщил сетевой инсайдер Ice Universe со ссылкой на китайские источники. Блогер показал в Twitter фото якобы прототипа Galaxy Fold 2.
Известия 19 декабря в 07:02
Наука

Обнаружен древнейший в мире лес

Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Российская газета 20 декабря в 07:14
Общество

Большинство жителей Новороссийска остались без воды

BFM.ru 05:35
Политика

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

По конституции США, палата представителей имеет право проголосовать за импичмент президента, после чего Сенат должен рассмотреть обвинения и проголосовать по вопросу об отстранении президента от власти.
Столица С 19 декабря в 13:57
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