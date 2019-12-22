Экономика

ИзвестияИзвестияВ ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. О том, как именно происходит перерасчет, в интервью «Российской газете» рассказал 22 декабря глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
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с чего всё началось

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газетавчера в 19:00

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Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

ТАСС00:57

Глава ПФР раскрыл, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

URA.Ruвчера в 20:55

В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

RT на русском00:27

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Известия00:19

Глава ПФР рассказал, как индексируют пенсии уволившихся пенсионеров

РИА Новостивчера в 23:17

ПФР разъяснил порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РБК00:44

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Российская газетавчера в 19:00
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Футбол

АЕК впервые сыграл вничью под руководством Карреры

«Ламия» и АЕК не забили голов в матче 16-го тура чемпионата Греции.
Спорт-Экспресс вчера в 14:55
Общество

В 30 городах России пройдут молебны против закона о домашнем насилии

Молитвенные стояния "За семью" пройдут в 30 городах России в субботу с участием православных, родительских и патриотических организаций: в Москве молебен состоится в храме Воскресения Христова в Кадашах, сообщил РИА Новости координатор общественного движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин.
РИА Новости вчера в 06:09
Экономика

В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь

В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь. Деньги «Почте России» начнут перечислять с 25 декабря.
RZN.info вчера в 00:12
Происшествия

В Сети появилось видео пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео пожара в здании предприятия «Опытный завод Нефтехим» в Уфе.
РБК 01:26
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Lenta.ru вчера в 12:41
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru вчера в 15:10
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 20:12
Футбол

«Интер» разгромил «Дженоа» и вернулся на первое место в серии А

Sportbox.RU вчера в 13:53
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад девочку c потерей памяти нашли в Красноярске

Lenta.ru вчера в 12:04
Авто

Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP

Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
Автоновости дня 19 декабря в 04:33
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Политика

Россия не станет ухудшать отношения с Китаем в угоду США – Лавров

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале обратил внимание на то, что Москва не будет ухудшать отношения с Пекином в угоду Вашингтону.
Журналистская правда 02:28
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Происшествия

Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве

Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Известия 00:47
Наука

Зрительные нейроны мозга смотрят кино все вместе

Эксперименты ставили с 243 трансгенными мышами, у которых можно было наблюдать вживую за активностью клеток зрительной коры; всего авторы работы проанализировали активность без малого 60 тыс. нейронов.
Наука и жизнь 00:03
Происшествия

В Архангельске две девушки убили свою ровесницу

Рыбинская неделя 20 декабря в 09:00
Политика

Козак рассказал о деталях контракта России и Украины по газу

Контракт на транзит российского газа через Украину сроком на пять лет, предположительно, будет заключен до Нового года, рассказал РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.
Политика Сегодня 20 декабря в 15:16
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
Хоккей

Кучеров забросил 200-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

РИА Новости 02:04
Политика

Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»

Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
Pravda.Ru вчера в 01:24
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

Российская газета 02:05
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева снялись в новогоднем шоу Ивлеевой

Подписчики отметили, что теперь будут ждать с нетерпением новогоднего сюрприза. Они уверены, что шоу получилось очень интересным.
Вечерняя Москва вчера в 18:39
Политика

WP узнала об отказе Белого дома выделить срочную помощь Украине

Администрация президента США Дональда Трампа добилась от демократов из палаты представителей исключения из пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году формулировки, которая подразумевает немедленное выделение военной помощи Украине.
РБК 20 декабря в 23:52
Происшествия

В ДР Конго нашли черный ящик разбившегося в октябре Ан-72

РИА Новости вчера в 11:46
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Ведомости 20 декабря в 05:01
Общество

Фавориты Крысы: какие знаки зодиака ждет удача в 2020 году

Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал ТВЦ.RU, каким знакам зодиака улыбнется удача в 2020 году.
ТВ Центр 20 декабря в 00:22
Шоу-бизнес

Дубовицкая ответила на сообщения о возможной свадьбе Петросяна

Телеведущая Регина Дубовицкая, известная по юмористической передаче «Аншлаг», прокомментировала возможные отношения своего коллеги Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
iReactor вчера в 18:28
Технологии

В Китае работают над «искусственным Солнцем»

RuNews24.ru 19 декабря в 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
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