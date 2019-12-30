Экономика
Общественная электронная газетаСтало известно, на сколько вырастут пенсии россиян в 2020 году
В Пенсионном фонде России озвучили, на сколько вырастут пенсии россиян в 2020 году. С 1 января запланирована индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 6,6 процента. Как отметили в ПФР, этот показатель выше прогнозной инфляции по итогам 2019 года.
Читать в источнике
Оценить244
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Политика
Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Кино
Съемки фильма «Майор Гром. Чумной Доктор» завершены
Политика
Россия и Украина смогли договориться о транзите газа
Россия и Украина смогли решить все вопросы, которые касаются транзита газа. Были подписаны необходимые соглашения.
Армия и оружие
Белоруссия и НАТО обсуждают возможность совместных учений миротворцев
Белоруссия обсуждает с НАТО возможность проведения совместных учений миротворческой направленности.
Армия и оружие
Завершаются испытания новейшей САУ «Коалиция-СВ»
После успешных заводских испытаний, четыре опытных образца "Коалиция-СВ" будут переданы в воинскую часть, сообщили в АО "Уралтрансмаш" (является частью НПК "Уралвагонзавод").
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.
Политика
Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики
США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
Общество
Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
Биатлон
Пять биатлонистов отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU
Биатлонисты Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов, Вадим Филимонов, Виктория Сливко и Ульяна Кайшева прошли отбор в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU.
Общество
Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии
Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Происшествия
В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне
В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".
Финансы
Экономисты дали прогноз по рублю на 2020 год
По итогам уходящего года рубль укрепился к доллару более чем на 10%, а к евро — на 14%. Причиной этому стал рост мировых цен на нефть.
Наука
Плохое питание негативно влияет на мужские сперматозоиды
Учёные из Швеции провели исследование и выяснили, что плохое питание негативно влияет на качество сперматозоидов.
Авто
Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis
Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Шоу-бизнес
Новогоднюю программу с Путиным и Киркоровым высмеял Шнуров
Политика
Глава дипмиссии США «невероятно» провёл время в Киеве
Дипломат Уильям Тейлор, покидающий пост временного поверенного в делах США на Украине, назвал свое пребывания в Киеве «невероятным».
Шоу-бизнес
Пелагея пришла на новогоднюю елку с дочкой после объявления о разводе
Пелагея устроила для дочери настоящий праздник. На прошлой неделе стало известно, что певица Пелагея разводится с мужем Иваном Телегиным.
Политика
В Крыму задержали двух украинцев
При попытке незаконного пересечения российско-украинской границы задержаны два гражданина Украины, говорится в сообщении крымского погрануправление ФСБ России.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Происшествия
Экс-прокурору из Владикавказа предъявили обвинение в заказном убийстве
Экс-прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой предъявлено обвинение по статье «убийство», сообщает Следственный комитет.
Энергетика
Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова.
Игры
Создатели «Корсары: Чёрная метка» показали «геймплейный» прототип игры — заработал официальный сайт
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Армия и оружие