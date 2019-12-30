В Пенсионном фонде России озвучили, на сколько вырастут пенсии россиян в 2020 году. С 1 января запланирована индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 6,6 процента. Как отметили в ПФР, этот показатель выше прогнозной инфляции по итогам 2019 года.

Стало известно, на сколько вырастут пенсии россиян в 2020 году

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