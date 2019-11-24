Экономика
Российская газетаВ ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала
В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
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с чего всё началось
Как сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России, который и выдает родителям после рождения или усыновления второго и последующего ребенка сертификаты на маткапитал, предусмотрена ежегодная компенсация не использованного материнского капитала.Российская газета00:00
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В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала
Комсомольская правда04:36
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Общество
Поклонская ответила Пушкову на критику Ротару
Именно поэтому украинской певице «не очень рады», ответил Пушков на заявление концертного директора Ротару, который до этого сказал, что против нее развязали травлю по заказу.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Транспорт
Путин одним из первых прокатился по МЦД
Президент России Владимир Путин принял участие в запуске двух маршрутов первого Московского центрального диаметра, который должен будет разгрузить столичный метрополитен.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Музыка
Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein
Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, опубликованном на Youtube-канале дуэта Lindemann.
Политика
В оборонных ведомствах Германии и Украины обсудили нормандскую встречу
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и статс-секретарь Минобороны ФРГ по вопросам вооружения Бенедикт Циммер обсудили в рамках международного форума по безопасности в Галифаксе предстоящую встречу в "нормандском формате" по Донбассу (РФ, Украина, ФРГ и Франция) и безопасность в Черноморском регионе, сообщила пресс-служба минобороны Украины.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Политика
Путин обсудил с Рогозиным ход строительства космодрома «Восточный»
Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о ходе строительства космодрома «Восточный», пишут РИА Новости.
Футбол
ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес
В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.
Политика
Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах
Президент России Владимир Путин призвал партию «Единая Россия» «терзать и трясти» чиновников на местах.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Происшествия
Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале
Вертолёт Ми-8, на борту которого находились вахтовики, совершил жёсткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
Происшествия
В Оренбургской области завели дело после ДТП с шестью погибшими
В Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли шесть человек, прокуратура взяла на контроль ход расследования, сообщается на сайте областной прокуратуры.
Недвижимость
Вторичная недвижимость Перми за год подорожала на 8%
С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года цена 1 кв. м на рынке вторичной недвижимости Перми выросла на 8% (с 56,4 тыс. руб. до 60,7 тыс. руб.).
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
Политика
Адвокат Трампа уверен в причастности Байдена к коррупции на Украине
Адвокат американского президента Рудольф Джулиани уверен, что собранные им улики доказывают причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине.
Происшествия
Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения
Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Политика
В Китае назвали мошенником попросившего убежища в Австралии «шпиона»
Как сообщило издание The Age 23 ноября, «китайский шпион» Ван «Уилльям» Лицян попросил политического убежища у властей Австралии.
Космос
Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС
Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).
Футбол
Бербатов считает, что МЮ потеряет очки в матче с «Шеффилдом»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о предстоящем матче «красных дьяволов» с «Шеффилд Юнайтед».
Происшествия
Покончившая с собой следователь из Сочи жаловалась матери на работу
Покончившая с собой следователь из Сочи Мария Клочкова за несколько дней до трагедии общалась с матерью и рассказала, что не хочет больше работать в этом отделе полиции.