Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

Как сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России, который и выдает родителям после рождения или усыновления второго и последующего ребенка сертификаты на маткапитал, предусмотрена ежегодная компенсация не использованного материнского капитала.
Российская газета00:00

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В ПФР разъяснили порядок индексации неиспользованного маткапитала

Аргументы и Факты05:38

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

Российская газета00:00

ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

РБК04:30

Пенсионный фонд объяснил, как индексируется маткапитал

Телеканал 360°03:56

Неиспользованный маткапитал проиндексируют с учётом годовой инфляции

News.ru03:49

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

РИА Новости03:02

В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

Комсомольская правда04:36
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Происшествия

AFP: не менее шести человек погибли в авиакатастрофе в ДР Конго

ТАСС 04:31
Общество

Поклонская ответила Пушкову на критику Ротару

Именно поэтому украинской певице «не очень рады», ответил Пушков на заявление концертного директора Ротару, который до этого сказал, что против нее развязали травлю по заказу.
Lenta.ru 06:30
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Транспорт

Путин одним из первых прокатился по МЦД

Президент России Владимир Путин принял участие в запуске двух маршрутов первого Московского центрального диаметра, который должен будет разгрузить столичный метрополитен.
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Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва 22 ноября в 06:58
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Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein

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Lenta.ru вчера в 17:34
Политика

В оборонных ведомствах Германии и Украины обсудили нормандскую встречу

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и статс-секретарь Минобороны ФРГ по вопросам вооружения Бенедикт Циммер обсудили в рамках международного форума по безопасности в Галифаксе предстоящую встречу в "нормандском формате" по Донбассу (РФ, Украина, ФРГ и Франция) и безопасность в Черноморском регионе, сообщила пресс-служба минобороны Украины.
РИА Новости 04:42
Происшествия

Полицейский спас пять человек из горящего дома в Нягани

Известия 06:18
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Политика

Путин обсудил с Рогозиным ход строительства космодрома «Восточный»

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о ходе строительства космодрома «Восточный», пишут РИА Новости.
ПолитРоссия вчера в 11:38
Футбол

ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес

В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.
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Мой Брянск вчера в 08:51
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США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости вчера в 22:37
Происшествия

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале

Вертолёт Ми-8, на борту которого находились вахтовики, совершил жёсткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
RT на русском 05:57
Происшествия

В Оренбургской области завели дело после ДТП с шестью погибшими

В Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли шесть человек, прокуратура взяла на контроль ход расследования, сообщается на сайте областной прокуратуры.
Rambler News Service 04:55
Политика

В Праге хотят установить памятник Власову на месте монумента Коневу

Профиль 05:20
Недвижимость

Вторичная недвижимость Перми за год подорожала на 8%

С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года цена 1 кв. м на рынке вторичной недвижимости Перми выросла на 8% (с 56,4 тыс. руб. до 60,7 тыс. руб.).
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Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии

Экспресс газета вчера в 00:40
Политика

Адвокат Трампа уверен в причастности Байдена к коррупции на Украине

Адвокат американского президента Рудольф Джулиани уверен, что собранные им улики доказывают причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине.
Известия вчера в 22:37
Спорт

Лыжники Коми отправятся на первый этап Кубка мира

ИА БНК 02:33
Происшествия

Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
РИА Новости вчера в 21:08
Космос

К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит

«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
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Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru вчера в 10:00
Политика

В Китае назвали мошенником попросившего убежища в Австралии «шпиона»

Как сообщило издание The Age 23 ноября, «китайский шпион» Ван «Уилльям» Лицян попросил политического убежища у властей Австралии.
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Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).
RT на русском 22 ноября в 09:07
Футбол

Бербатов считает, что МЮ потеряет очки в матче с «Шеффилдом»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о предстоящем матче «красных дьяволов» с «Шеффилд Юнайтед».
Soccer.ru 02:22
Происшествия

Покончившая с собой следователь из Сочи жаловалась матери на работу

Покончившая с собой следователь из Сочи Мария Клочкова за несколько дней до трагедии общалась с матерью и рассказала, что не хочет больше работать в этом отделе полиции.
News.ru 05:47
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