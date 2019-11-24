Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

Как сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России, который и выдает родителям после рождения или усыновления второго и последующего ребенка сертификаты на маткапитал, предусмотрена ежегодная компенсация не использованного материнского капитала.
Российская газета00:00

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РИА Новости03:02

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