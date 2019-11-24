Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

Как сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России, который и выдает родителям после рождения или усыновления второго и последующего ребенка сертификаты на маткапитал, предусмотрена ежегодная компенсация не использованного материнского капитала.
Российская газета00:00

Подробнее о событии

В Пенсионном фонде рассказали об индексации материнского капитала

Life.ru06:42

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

РИА Новости03:02

ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

РБК04:30

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Телеканал 360°03:56

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News.ru03:49

В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

Комсомольская правда04:36

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

Российская газета00:00
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Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

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РБК вчера в 17:57
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Беспорядки в Иране стали следствием заговора, который был нейтрализован за 48 часов.
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Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

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