Экономика
Российская газетаВ ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала
В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
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с чего всё началось
Как сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России, который и выдает родителям после рождения или усыновления второго и последующего ребенка сертификаты на маткапитал, предусмотрена ежегодная компенсация не использованного материнского капитала.Российская газета00:00
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В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала
Комсомольская правда04:36
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В Британии пожаловались на цензуру из-за связи политиков с Россией
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Звезда K-pop Гу Хара из Южной Кореи умерла в 28 лет, артистку нашли мертвой в ее доме. Об этом сегодня, 24 ноября сообщило издание Newsweek.
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Квантовый компьютер от Google превзошел оппонента
Представители компании поделились результатами своих исследований и разработок, в которых шла речь о том, что квантовый компьютер от Google под названием Sycamore смог решить нерешаемую задачу.
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Происшествия
Кулеба с сыновьями попал в ДТП. Двое в реанимации
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Общество
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Ранее сын Ротару Руслан Евдокименко подтвердил изданию «Подъем», что артистка приедет в Россию для участия в съемках новогодних проектов.
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«Автомобилист» обыграл ЦСКА 2:1
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Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
Культура
Умер народный артист Украины Давид Бабаев
Актер театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев умер на 77-м году жизни.
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Киссинджер рассказал о «холодной войне» между США и Китаем
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