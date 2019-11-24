Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

Как сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России, который и выдает родителям после рождения или усыновления второго и последующего ребенка сертификаты на маткапитал, предусмотрена ежегодная компенсация не использованного материнского капитала.
Российская газета00:00

Подробнее о событии

Пенсионный фонд объяснил, как индексируется маткапитал

Телеканал 360°03:56

В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

Комсомольская правда04:36

ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

РБК04:30

В Пенсионном фонде рассказали об индексации материнского капитала

Life.ru06:42

Неиспользованный маткапитал проиндексируют с учётом годовой инфляции

News.ru03:49

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

РИА Новости03:02

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

Российская газета00:00
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Культура

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

Актер театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев умер на 77-м году жизни.
РБК 08:58
Происшествия

В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка

Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
ТАСС 10:42
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Политика

Путин обсудил возвращение 150 семей старообрядцев в Россию

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Происшествия

На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямальском районе ЯНАО, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧП.
РИА Новости 05:29
Политика

Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
РИА Новости 10:22
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте

Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Kleo.ru 06:38
Происшествия

В Петербурге подозреваемый в убийстве сожительницы сбежал в Карелию

Петербургский дневник 05:24
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Экономика

Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России

Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
РИА Новости 00:00
Общество

Врач рассказала, что нельзя есть на завтрак

РИА Новости 09:20
Музыка

Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна

Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann.
Газета.Ru вчера в 18:52
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Футбол

Наставник «Оренбурга» может уйти из клуба из-за судейства

Главный тренер "Оренубрга" Владимир Федотов может покинуть свой пост из-за необъективного судейства, сообщает Sport24.
Газета.Ru 08:35
Происшествия

Кулеба с сыновьями попал в ДТП. Двое в реанимации

На Украине попал в аварию уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Вести.Ru 11:10
Происшествия

В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека

Молодой человек оказал при задержании сопротивление стражам порядка, заявил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
REGNUM 02:49
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов: «Пока не чувствую себя дедушкой»

Дмитрий Маликов впервые прокомментировал новость о том, что стал двоюродным дедом.
StarHit.ru 11:00
Энергетика

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости 21 ноября в 17:00
Политика

В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»

Американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.
Gazeta.SPb 20 ноября в 18:07
Хоккей

Ничушкин забил впервые за 91 матч в НХЛ

NewInform вчера в 22:48
Теннис

Баутиста-Агут сыграет в финале Кубка Дэвиса, несмотря на смерть отца

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут примет участие в финале Кубка Дэвиса.
Чемпионат 10:33
Футбол

Брестское «Динамо» впервые стало чемпионом Беларуси

Soccer.ru 09:13
Общество

Жители украинского города перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления

Взгляд.ру 08:26
Политика

Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает неуместной критику в адрес Софии Ротару, поскольку выступления артистов могут стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной.
Вести.Ru 06:14
Политика

На Украине назвали Крым «кошмарящей всю Европу» военной базой РФ

Крым нужен России не в качестве курорта, а как военная база, которая имеет целью «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.
Известия 06:46
Хоккей

«Автомобилист» обыграл ЦСКА 2:1

ХК «Автомобилист» обыграл ЦСКА в матче КХЛ со счетом 2:1. Команда Андрея Мартемьянова поднялась с восьмой на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Коммерсантъ Екатеринбург 09:55
Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Газета.Ru 10:31
Политика

Экс-сотрудник обвинил BBC в сокрытии связей британских политиков с РФ

Бывший журналист телерадиовещательной компании BBC Джон Суини заявил, что руководство структуры отказывается публиковать материалы, посвящённые связям британских политиков с Россией и Украиной.
News.ru 09:21
Происшествия

В Абхазии убиты два криминальных авторитета

В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Вести.Ru 22 ноября в 14:18
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