Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году. Как он заявил в интервью «Российской газете», к 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей.
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В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета17 января в 19:00

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ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

РИА Новости18 января в 09:03

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

РБК18 января в 02:23

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ru17 января в 21:21

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известия18 января в 01:11

Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года

ТАСС18 января в 00:32

Глава ПФР рассказал, как будут расти пенсии к 2022 году

REGNUM18 января в 02:13

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газета17 января в 19:00
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Министром культуры Российской Федерации назначена глава департамента кинематографии этого ведомства Ольга Любимова.
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Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин

С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года.
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Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль

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Внешний долг России в 2019 году вырос на $26,8 млрд

Внешний долг России по состоянию на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
REGNUM 08:38
Общество

Для российских учителей хотят ввести понятие «педагогическая тайна»

В России предложили ввести для работников образовательной сферы аналог врачебной тайны — так называемую, педагогическую тайну.
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Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
REGNUM вчера в 09:24
Общество

Защита россиянина Винника пожаловалась на Грецию в ООН

Защита россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, пожаловалась в ООН на Грецию в связи с нарушением прав человека.
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Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек

Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
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Новый состав российского правительства получился очень сбалансированным.
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Политика

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В России банкам могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Банкам могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ.
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Гол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»

В составе горожан голом отметился Серхио Агуэро (73-я минута).
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Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС

Украина отказалась от идеи создания таможенного союза с ЕС, но выступает за упрощение таможенных операций, сообщил вице-премьер страны Дмитрий Кулеба во время дискуссии «Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год».
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В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста

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РИА Новости 19 января в 12:05
Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
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Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным

С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
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Влад Бахов знал, что скоро умрет

StarHit.ru 10:00
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Песков рассказал о встрече Путина и Джонсона в Берлине

Встреча Президента России Владимира Путин и британского премьер-министра Бориса Джонсона, которая прошла в Берлине 19 января на полях конференции по Ливии, отражала примирительный настрой и носила конструктивный характер.
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В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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