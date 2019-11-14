Экономика

Pressa40Pressa40В ПФР рассказали, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров

Повышение пенсий работающим пенсионерам пока не планируется, уточняет издание со ссылкой на руководителя ПФР. Антон Дроздов сообщил, что отказ от индексации пенсий в 2020 году позволит сэкономить значительную сумму – 368 млрд. рублей.
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Пенсионный фонд сэкономил на россиянах более 350 миллиардов

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Глава ПФР ответил на вопрос о снятии моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Бизнес.Ру14 ноября в 01:27

В ПФР объяснили, почему не индексируют выплаты работающим пенсионерам

URA.Ru14 ноября в 04:56

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Газета.Ru14 ноября в 04:45

Повысятся ли пенсии работающих пенсионеров?

Курьер. Среда. Бердск14 ноября в 02:45

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Московский Комсомолец14 ноября в 13:30

Дроздов оценил эффект от отказа индексации выплат работающих пенсионеров

Саминвестор14 ноября в 00:45
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Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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