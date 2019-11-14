Экономика
Pressa40В ПФР рассказали, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров
Повышение пенсий работающим пенсионерам пока не планируется, уточняет издание со ссылкой на руководителя ПФР. Антон Дроздов сообщил, что отказ от индексации пенсий в 2020 году позволит сэкономить значительную сумму – 368 млрд. рублей.
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Глава ПФР ответил на вопрос о снятии моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Бизнес.Ру14 ноября в 01:27
Дроздов оценил эффект от отказа индексации выплат работающих пенсионеров
Саминвестор14 ноября в 00:45
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