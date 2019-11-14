Экономика
Pressa40В ПФР рассказали, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров
Повышение пенсий работающим пенсионерам пока не планируется, уточняет издание со ссылкой на руководителя ПФР. Антон Дроздов сообщил, что отказ от индексации пенсий в 2020 году позволит сэкономить значительную сумму – 368 млрд. рублей.
Читать в источнике
Оценить150
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава ПФР ответил на вопрос о снятии моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Бизнес.Ру14 ноября в 01:27
Дроздов оценил эффект от отказа индексации выплат работающих пенсионеров
Саминвестор14 ноября в 00:45
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости 10:31
Общество
Похолодание придет в Петербург на следующей неделе
На следующей неделе в Петербург придут похолодания, поэтому жителям и гостям города стоит приготовить теплые вещи.
Невские Новости 09:11
Футбол
Гризманн: «Знал, что в „Барселоне“ мне будет нелегко»
Гризманн перешёл в «Барселону» летом 2019 года за 120 миллионов евро.
Евро-футбол.ру 15 ноября в 14:25
Общество
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября, в столице установятся минусовые температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:48
Авто
Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Тарантас Ньюс вчера в 14:11
Наука
Ледники Арктики исчезают в два раза быстрее прогнозов: «Последний ледниковый район» не будет вечным
Специалисты Американского геофизического союза пришли к выводу, что древнейшие ледники Арктики тают быстрее, чем прогнозировалось.
Экология Регионов 15 ноября в 07:04
Наука
Новейшие технологии помогли раскрыть одну из загадок Древнего Египта
МедиаПоток 15 ноября в 11:45
Политика
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией
Ожидается, что в Москве президент России Владимир Путин и его белорусский колленга Александр Лукашенко подпишут документы об углублении союзной интеграции, проработанные и одобренные на уровне правительств.
REGNUM 10:08
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru вчера в 03:40
Музыка
В Москву на заработки: Ротару предлагают петь за 3 млн рублей
София Ротару в этом году порадует поклонников. Певица подтвердила свое участие в новогодней «Песне года».
Рамблер 11:12
Общество
Врачи спасли жизнь президенту Сербии Александру Вучичу
Врачи из Военно-медицинской академии в Белграде спасли жизнь президенту Сербии Александару Вучичу.
МИР 24 07:04
Транспорт
Власти Москвы и Подмосковья согласовали цены на абонементы на МЦД
Правительство Москвы совместно с правительством Московской области утвердили стоимость абонементов для проезда в зоне «Пригород» на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Коммерсантъ 10:28
Политика
Кремль заявил о возможной встрече «нормандской четверки» до конца года
Лидеры Германии, Франции, России и Украины могут провести встречу в «нормандском формате» до конца 2019 года.
Телеканал 360° 07:08
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Общество
Названы наименее вредные сладости
RT на русском вчера в 22:50
Хоккей
«Трактор» вновь проиграл «Автомобилисту»
Челябинцам изменить ситуацию не удалось. Напомним, что до этого «Трактор» и «Автомобилист» также встречались в Челябинске.
Челябинск Сегодня 09:13
Шоу-бизнес
Экстрасенсу Николь Кузнецовой сделали 298-ю операцию
Финалистка популярного телешоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова перенесла очередную хирургическую операцию, которая, как оказалось, стала уже 298-й на ее счету.
Planet Today 04:09
Политика
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
«16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Известия 08:58
Общество
Роухани издал указ о помощи пострадавшим от повышения цен на топливо
Президент Ирана Хасан Роухани подписал указ о выплате помощи гражданам, пострадавшим от повышения цен на топливо, сообщил телеканал Al Arabiya.
Коммерсантъ 11:15
Политика
Тбилиси вновь охватили акции протеста
Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
Lenta.ru 09:13
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
REGNUM 11:04
Культура
5 сериалов, сюжет которых захватит так, что оторваться будет невозможно
Страна: США Рейтинг кинопоиска: 7.2 IMDb: 7.5 Жанр: драма, детектив В семье политического деятеля бесследно исчезает 8 летний сын, которого считают убитым.
SM News 15 ноября в 01:20
Футбол
«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева
Российская газета 10:15
Авто
Китайцы выпустили копию Range Rover в 10 раз дешевле оригинала
В Китае выпустили ещё одну дешевую копию Range Rover Sport - новинка получила название Hunkt Canticie.
Новые автомобили 10:45
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Политика
Чехи и словаки отмечают 30-летие «бархатной» революции в ЧССР
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш первым из чешских и словацких руководителей отметил в воскресенье 30-летие "бархатной" революции, в результате которой компартия потеряла власть в Чехословакии.
ТАСС 03:46
Общество
Россия приняла решение по полетам на курорты Египта
Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 07:18
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль вчера в 03:02