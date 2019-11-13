Экономика

Pressa40Pressa40В ПФР рассказали, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров

В ходе обсуждения изменений в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год, первый зампред комитета по экономической политике и промышленности Госдумы Валерий Гартунг высказал мнение, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам привёл к тому, что многие из них либо оставили работу, либо попросту ушли в тень.
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Выгодное отличие работающего пенсионера от неработающего назвал глава ПФР

Primpress.ru05:30

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Rambler News Service13 ноября в 07:59

Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров

Парламентская газета13 ноября в 07:25

В ПФР объяснили, почему не индексируют выплаты работающим пенсионерам

URA.Ruвчера в 04:56
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Кабинет министров Украины намерен в ближайшее время сменить руководство компании "Украинские железные дороги" из-за "дикой коррупции", сообщил в пятницу премьер-министр Алексей Гончарук.
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Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства был заключен между Россией и Белоруссией в 1995 г. Он автоматически продлевался каждые пять лет, в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
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