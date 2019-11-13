Экономика
Pressa40В ПФР рассказали, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров
В ходе обсуждения изменений в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год, первый зампред комитета по экономической политике и промышленности Госдумы Валерий Гартунг высказал мнение, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам привёл к тому, что многие из них либо оставили работу, либо попросту ушли в тень.
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Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Российская газета13 ноября в 09:47
Глава ПФР объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам
Rambler News Service13 ноября в 07:59
Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров
Парламентская газета13 ноября в 07:25
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:40, Вашингтон
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