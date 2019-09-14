Общество
РИА НовостиВ ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета". Одним из главных факторов при уменьшении пенсии может стать переезд в другой город.
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с чего всё началось
В случае если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, влияющих на получение пенсии, и в результате возникла переплата средств, необходимо обратиться в клиентскую службу или управление ПФР и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии.Российская газета01:00
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Вышел первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Опубликован первый кадр из 15-го сезона сериала "Сверхъестественное".
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Газета.Ru 06:52
Авто
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Наука
Погубивший динозавров астероид стал причиной гигантского цунами
Как уточняет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые проанализировали образцы из глубокой скважины в кратере Чиксулуб в Мексике, который появился после падения астероида диаметром около 10 км. Именно этот астероид, по предположениям специалистов, стал причиной массового вымирания в конце мелового периода.
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Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до 25
Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области возросло до 25 человек, среди которых есть ребёнок.
RT на русском 06:53
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Единоборства
Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
РИА Новости вчера в 13:33
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera вчера в 14:14
Экономика
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Lenta.ru вчера в 10:52
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 12 сентября в 04:19
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Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки
За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Коммерсантъ вчера в 09:39
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«Газпром» снизил поставки по Opal
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Украинское правительство выступает за выстраивание прагматичных отношений с Россией.
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Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
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Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Происшествия
В ЛНР задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к терактам
Сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к серии терактов на территории республики.
REGNUM вчера в 12:51
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"Сотрудниками полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания 29-летний житель Улан-Удэ, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Михаэль Шумахер пришел в сознание после шестилетней комы
Знаменитый гонщик Михаэль Шумахер пришел в сознание. Об этом сообщил лечащий врач спортсмена.
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Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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