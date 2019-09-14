В случае если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, влияющих на получение пенсии, и в результате возникла переплата средств, необходимо обратиться в клиентскую службу или управление ПФР и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии.

с чего всё началось

В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета". Одним из главных факторов при уменьшении пенсии может стать переезд в другой город.

В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

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