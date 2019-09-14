В Пенсионном фонде России "РГ" пояснили, что пенсионные выплаты в меньших, чем обычно размерах, могут прийти по нескольким причинам.

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В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета". Одним из главных фактором при уменьшении пенсии может стать переезд в другой город.

В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

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