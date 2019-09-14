Общество
РИА НовостиВ ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета". Одним из главных фактором при уменьшении пенсии может стать переезд в другой город.
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с чего всё началось
В Пенсионном фонде России "РГ" пояснили, что пенсионные выплаты в меньших, чем обычно размерах, могут прийти по нескольким причинам.Российская газета01:00
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 06:56, Вашингтон
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram проверят на тюменцах
Крупные операторы связи готовятся проверить на пользователях в Тюмени оборудование, которое должно блокировать мессенджер Telegram и другие запрещенные в стране интернет-ресурсы.
Европейско-Азиатские новости вчера в 11:45
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Анна Седокова планирует подать в суд на жену бойфренда
Артистка, в свою очередь, не стала терпеть подобное поведение, и намерена подать в суд на обидчицу.
ГлобалМСК.ру 05:30
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Шоу-бизнес
Заворотнюк частично парализовало на фоне рака мозга
Звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк частично парализовало на фоне последней стадии рака головного мозга.
Газета.Ru 06:28
Армия и оружие
Вашингтон одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35
США одобрили продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35.
Известия 11 сентября в 13:02
Армия и оружие
Террористы не допустили представителей ООН в лагерь беженцев Рукбан
Подконтрольные США боевики сорвали миссию ООН по эвакуации беженцев из сирийского лагеря Рукбан.
ТК Звезда 06:44
Здоровье
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Газета.Ru 01:40
Происшествия
Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Происшествия
Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре
Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
ТАСС 04:32
Наука
Погубивший динозавров астероид стал причиной гигантского цунами
Как уточняет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые проанализировали образцы из глубокой скважины в кратере Чиксулуб в Мексике, который появился после падения астероида диаметром около 10 км. Именно этот астероид, по предположениям специалистов, стал причиной массового вымирания в конце мелового периода.
Pravda.Ru 12 сентября в 10:17
Шоу-бизнес
Собчак продемонстрировала свое свадебное платье
Телеведущая Ксения Собчак разместила в истаграме фотографию, на которой она стоит перед большим зеркалом в длинном свадебном платье.
Национальная служба новостей вчера в 03:57
Политика
Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа
Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
REGNUM вчера в 04:26
Шоу-бизнес
Священнослужитель РПЦ заговорил о сносе храма после венчания Собчак
Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, в котором венчался Александр Пушкин, теперь будет известен тем, что в нем венчалась телеведущая Ксения Собчак.
Lenta.ru 02:30
Энергетика
Вот такая логика. «Нафтогаз» поставил «Газпрому» ультиматум
Поставит ноль на границу и тогда Украина уже в марте будет иметь очень большие проблемы с внутренними потребителями.
Вести.Ru 12 сентября в 14:15
Политика
Кремль назвал условия для проведения встречи в нормандском формате
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться уже в октябре 2019 года.
Народные новости вчера в 19:28
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Происшествия
Актер фильма «Чернобыль. Зона отчуждения» попал в аварию
Актер «Гоголь-центра» Иван Фоминов попал в аварию на севере Москвы.
Lenta.ru 06:37
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Gazeta.SPb вчера в 14:45
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав своего «Отряда самоубийц»
Режиссёр Джеймс Ганн у себя в твиттере опубликовал актёрский состав своей версии «Отряда самоубийц».
Мир фантастики 03:27
Космос
Большой астероид приблизится к Земле сегодня вечером
В институте астрономии РАН отметили, что астероиды такого размера подходят к нашей планете еженедельно.
Эхо Москвы 00:00
Наука
В Гарварде вручили Шнобелевскую премию
В Гарвардском университете (Массачусетс, США) в 29-й раз вручили Шнобелевскую премию - пародию на Нобелевскую, вручается за самые сомнительные достижения науки.
Накануне.Ru вчера в 00:45
Фигурное катание
Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Она первой в мире исполнила четверной тулуп и четверной лутц.
Вести.Ru 05:09
Единоборства
Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
РИА Новости вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде
Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.
Актуальные Новости вчера в 03:12
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы
Красная весна вчера в 17:54
Политика
Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку
РИА Новости вчера в 07:18