В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета". Одним из главных фактором при уменьшении пенсии может стать переезд в другой город.

В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

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