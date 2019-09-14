Общество
РИА НовостиВ ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета". Одним из главных фактором при уменьшении пенсии может стать переезд в другой город.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:46, Вашингтон
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Собчак опубликовала в Instagram фото в свадебном платье
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото своего свадебного образа.
Дождь вчера в 05:27
Футбол
«Зенит» победил «Арсенал» в чемпионате России
РБК вчера в 15:19
Культура
На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»
Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Общество
Кодзима опубликовал видео с брифингом из Death Stranding в качестве 4K
Геймдизайнер Хидео Кодзима опубликовал новый трейлер предстоящей игры Death Stranding в разрешении 4K.
REGNUM 12 сентября в 01:51
Шоу-бизнес
Священнослужитель РПЦ заговорил о сносе храма после венчания Собчак
Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, в котором венчался Александр Пушкин, теперь будет известен тем, что в нем венчалась телеведущая Ксения Собчак.
Lenta.ru 02:30
Здоровье
Названы 4 опасных заболевания, которые развиваются без симптомов
Незаметно для пациентов развивается глаукома – болезнь, которая приводит к полной слепоте.
Волгоградская правда 04:15
Политика
В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна
REGNUM вчера в 08:07
Космос
ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну
Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимира Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.
ТАСС 12 сентября в 07:30
Политика
Зеленский пообещал «много всего» сказать при встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы «много всего» сказать своему российскому коллеге Владимиру Путину при личной встрече.
РБК 02:33
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости вчера в 15:28
Происшествия
Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре
Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
ТАСС 04:32
Происшествия
Под Калининградом электромобиль упал с набережной на пляж
Водитель электромобиля в Зеленоградске не справился с управлением и рухнул с набережной на пляж.
ТАСС вчера в 11:41
Происшествия
Рабочий погиб на строительстве железнодорожного подхода к Крымскому мосту
Рабочий погиб на площадке строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи.
ИА Крыминформ 05:05
Происшествия
Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
Единоборства
Ковалёв за бой с Альваресом заработает $ 12 млн
Вчера, 13 сентября, стало известно, что чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC в среднем весе Саулем Альваресом.
Чемпионат 03:14
Транспорт
В столице проходит грандиозный парад коммунальной техники
Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, в параде примет участие около 700 единиц техники.
ТВ Центр 05:37
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Политика
Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Политика
Индия собирается производить российские Ил-114
Председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван сообщил, что Индия может начать производство российских пассажирских самолетов Ил-114-300.
Вести.Ru вчера в 22:25
Авто
Удешевленный седан Kia Rio стал глобальной моделью
Седан Kia Soluto, который является удешевленным вариантом Rio предыдущего поколения с иным оформлением передней части, превратился в глобальную модель.
Discover24 05:33
Гаджеты
Новый драйвер AMD повысил производительность Borderlands 3 на 16%
Новый драйвер компания AMD для видеокарт повысил производительность игры Borderlands 3 на 16%. Об этом 13 сентября сообщил портал PC Gamer.
REGNUM 05:29
Автоспорт
Сергей Сироткин начал тесты низкопрофильных шин Pirelli
12-13 сентября Pirelli вместе с Renault проведет на Поль-Рикаре первые тесты шин с 18-дюймовыми колесными дисками, переход на которые в Формуле 1 состоится в 2021 году.
Autosport.com.ru 12 сентября в 03:21
Культура
Третьяковская галерея открыла продажу билетов на выставку Поленова
РИА Новости 12 сентября в 08:17
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony
Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости вчера в 18:07
Единоборства
Абдуллаев проиграл Хэйни в бою за титул временного чемпиона WBC
В бою за титул временного чемпиона WBC в лёгком весе встречались россиянин Заур Абдуллаев и американец Девин Хэйни.
Metaratings 02:01