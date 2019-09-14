В случае если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, влияющих на получение пенсии, и в результате возникла переплата средств, необходимо обратиться в клиентскую службу или управление ПФР и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии.

с чего всё началось

В Пенсионном фонде России уточнили, в каких случаях у россиян могут удержать часть положенных пенсионных выплат. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ответ ведомства.

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

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