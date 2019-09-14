Общество
RT на русскомВ ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
В Пенсионном фонде России уточнили, в каких случаях у россиян могут удержать часть положенных пенсионных выплат. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ответ ведомства.
Читать в источнике
Оценить228
с чего всё началось
В случае если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, влияющих на получение пенсии, и в результате возникла переплата средств, необходимо обратиться в клиентскую службу или управление ПФР и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии.Российская газета01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 09:56, Вашингтон
Футбол
Реал — Леванте 3:2
Sports.ru 05:34
Политика
Зеленский пообещал сделать Украину «кинематографической державой»
RT на русском 07:05
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Шоу-бизнес
Разин заявил о последней стадии рака мозга у Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что у актрисы Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга.
Политическая Экспертиза вчера в 18:53
Происшествия
В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль
RT на русском 09:26
Футбол
Гончаренко оценил шансы Сантоса сыграть против «Тамбова»
ProstoProSport 08:40
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru 12 сентября в 13:00
Политика
Премьер Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря
Киевские власти намерены соединить водным путем Балтийское и Черное моря, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходит в Киеве.
Газета.Ru 08:31
Шоу-бизнес
В РПЦ рассказали о раскаянии Богомолова и Собчак перед венчанием
Режиссёр и телеведущая накануне сыграли свадьбу в Москве.
Говорит Москва 05:47
Футбол
Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие сутки. Действующее соглашение с де Хеа рассчитано до 2020 года.
Газета.Ru 07:32
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России снизились
После презентации новых моделей iPhone компания Apple снизила цены на iPhone 8, 8 Plus и XR.
Retailer.ru 12 сентября в 07:12
Политика
Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга
Александр Беглов, одержавший победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, выдвинет сенатором от города председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
Известия 08:00
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу OPAL
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что украинская ГТС может помочь "Газпрому" восстановить прежние объемы поставки газа в Европу.
Pravda.Ru 08:03
Религия
Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
Политика
Заксобрание Севастополя выбрало спикера
Председателем Законодательного собрания Севастополя стал Владимир Немцев, избранный в городской парламент по мажоритарному округу номер четыре от партии "Единая Россия".
Российская газета 07:35
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Происшествия
В Бурятии задержали подозреваемого в нападении на полицейского
"Сотрудниками полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания 29-летний житель Улан-Удэ, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:47
Политика
Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Технологии
«Билайн» совместно с Huawei запустили пилотную зону 5G в «Лужниках»
"Вымпелком" (бренд "Билайн") совместно с китайской Huawei запустили пилотную зону сети связи пятого поколения (5G) на территории спортивного комплекса "Лужники" в Москве.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 10:38
Политика
Зеленский наложил вето на избирательный кодекс с открытыми списками
Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на избирательный кодекс с открытыми списками, принятый Верховной радой прошлого созыва.
RT на русском 08:36
Политика
В Совфеде оценили слова Турчинова о войне с Россией
Ранее Турчинов заявил, что у России будут более значительные проблемы, чем у СССР. По его словам, Украина освободит не только Крым.
Газета.Ru вчера в 21:34
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru вчера в 03:40
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК вчера в 07:35
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей 12 сентября в 13:47
Шоу-бизнес
Кира Найтли родила второго ребёнка
На фото счастливая Найтли держит в руках соску, а муж звезды везёт коляску. фото: celebrityupdate О том, что актриса беременна во второй раз, стало известно в мае этого года, когда Найтли с округлившимся животом появилась на показе Chanel. фото: Getty Images Напомним, Кира и Джеймс уже воспитывают четырёхлетнюю дочку по имени Эди.
Super.ru 09:28
Культура
Дудь-цивилизация: блогер официально признан человеком года
Пароход Онлайн 12 сентября в 10:47