С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.

с чего всё началось

Порядок индексации пенсий работающих пенсионеров разъяснил председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Средняя зарплата этой категории граждан, по его словам, сейчас составляет порядка 40 тысяч рублей, что примерно соответствует средней по стране.

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