С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.

с чего всё началось

Порядок индексации пенсий работающих пенсионеров разъяснил председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Средняя зарплата этой категории граждан, по его словам, сейчас составляет порядка 40 тысяч рублей, что примерно соответствует средней по стране.

Общество Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.

Армия и оружие Минобороны провело крупную кадровую ротацию В Министерстве обороны России была проведена крупная кадровая ротация, пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Единоборства Лебедев проиграл Мчуну в борьбе за титул чемпиона Боксер Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну в борьбе за титул чемпиона по версии WBS Silver (Всемирного боксерского совета).

Транспорт Строительство Крымского моста официально завершено Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что сегодня железнодорожное движение по Крымскому мосту откроет Владимир Путин.

Экономика «Три русских козыря»: России предсказали стать «первой экономической державой континента» "Готовьтесь к шоку, если ваше мнение о России основывается исключительно на репортажах крупнейших западных СМИ и мнении телевизионных экспертов", - предупреждает автор публикации, напомнив, что в числе "глупостей" о нашей стране - мнение о сильном отставании России от экономики европейских государств.

Политика В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».

Общество Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС—Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.

Общество В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.

Общество Мурманский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для бюджетников Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник сообщил, что подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы и рекомендовал руководителям предприятий и организаций последовать его примеру.

Политика В Венесуэле оппозиция атаковала воинскую часть В Венесуэле оппозиция совершила нападение на воинскую часть, расположенную на юге страны. В результате погиб один военный.

Экономика Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.

Экономика ЦБ продолжает согласование законопроекта по категоризации инвесторов Банк России начал очередное согласование с участниками фондового рынка законопроекта о категоризации инвесторов-физлиц ко второму чтению в Госдуме, пишет «Коммерсант».

Политика МИД Польши возмутили слова Путина о Второй мировой войне Ранее «ФедералПресс» писал, что 19 декабря президент РФ Владимир Путин дал ежегодную пресс-конференцию, в рамках которой заявил, что Польша принимала участие в разделе Чехословакии в годы Второй мировой войны.

Политика Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.

Политика На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле «На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.

Общество Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.

Здоровье Выявлена опасность чрезмерного употребления воды Согласно исследованиям один — полтора литра воды организм получает из жидкостей (чай, молоко, супы и др.), а 1 литр из продуктов.