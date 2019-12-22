Экономика
Вести.RuВ ПФР разъяснили порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Порядок индексации пенсий работающих пенсионеров разъяснил председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Средняя зарплата этой категории граждан, по его словам, сейчас составляет порядка 40 тысяч рублей, что примерно соответствует средней по стране.
Читать в источнике
Оценить642
с чего всё началось
С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.Российская газета21 декабря в 19:00
Подробнее о событии
Показать все источники
В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
Российская газета21 декабря в 19:00
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 01:27, Ашберн
Футбол
«Лацио» обыграл «Ювентус» и завоевал Суперкубок Италии
Общество
Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
Политика
Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США
Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Министерстве обороны России была проведена крупная кадровая ротация, пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в борьбе за титул чемпиона
Боксер Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну в борьбе за титул чемпиона по версии WBS Silver (Всемирного боксерского совета).
Транспорт
Строительство Крымского моста официально завершено
Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что сегодня железнодорожное движение по Крымскому мосту откроет Владимир Путин.
Экономика
«Три русских козыря»: России предсказали стать «первой экономической державой континента»
"Готовьтесь к шоку, если ваше мнение о России основывается исключительно на репортажах крупнейших западных СМИ и мнении телевизионных экспертов", - предупреждает автор публикации, напомнив, что в числе "глупостей" о нашей стране - мнение о сильном отставании России от экономики европейских государств.
Биатлон
Старых выступит в сборной на январских этапах Кубка мира по биатлону
Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону принял решение не изменять состав команды на январские этапы Кубка мира, писал ранее NEWS.ru.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Политика
Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции
Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в предновогоднюю неделю
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в предновогоднюю неделю в центральной части России ожидается тёплая погода.
Фигурное катание
Алина Загитова попробовала себя в парном катании
Российская спортсменка Алина Загитова выполнила элемент из парного фигурного катания.
Политика
В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США
Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Уголовное дело звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой передано в Преображенский суд Москвы.
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС—Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Общество
Мурманский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для бюджетников
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник сообщил, что подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы и рекомендовал руководителям предприятий и организаций последовать его примеру.
Политика
В Венесуэле оппозиция атаковала воинскую часть
В Венесуэле оппозиция совершила нападение на воинскую часть, расположенную на юге страны. В результате погиб один военный.
Авто
Названы способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Эксперты дали автомобилистам советы по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Экономика
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Экономика
ЦБ продолжает согласование законопроекта по категоризации инвесторов
Банк России начал очередное согласование с участниками фондового рынка законопроекта о категоризации инвесторов-физлиц ко второму чтению в Госдуме, пишет «Коммерсант».
Политика
МИД Польши возмутили слова Путина о Второй мировой войне
Ранее «ФедералПресс» писал, что 19 декабря президент РФ Владимир Путин дал ежегодную пресс-конференцию, в рамках которой заявил, что Польша принимала участие в разделе Чехословакии в годы Второй мировой войны.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине
Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
Армия и оружие
Украина планирует приобрести ударные вертолеты AH-64 Apache у США
Министерство обороны Украины планирует обновить авиапарк украинских ВС посредством приобретения ударных вертолетов Boeing AH-64 Apache у США.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Общество
Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января
Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Здоровье
Выявлена опасность чрезмерного употребления воды
Согласно исследованиям один — полтора литра воды организм получает из жидкостей (чай, молоко, супы и др.), а 1 литр из продуктов.
Экономика
России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа
Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Экономика
Глава ПФР рассказал, кто будет получать пенсию в 52 тыс. рублей
Отмечается, что проработав год после достижения официального пенсионного возраста, россиянин повысить свои коэффициенты для фиксированной выплаты и пенсии до 1,056 и 1,07 соответственно.