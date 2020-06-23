Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей

Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
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