Финансы

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР заявили о снижении зависимости от федерального бюджета

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Зависимость Пенсионного фонда РФ от федерального бюджета снижается в связи с опережающим ростом страховых взносов, сообщил председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов.
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В ПФР заявили о снижении зависимости от федерального бюджета

РИА Новости09:12

Пенсионный фонд перестает зависеть от федерального бюджета

Русская Планета09:33
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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