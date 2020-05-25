с чего всё началось

Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.

В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии

Футбол «Майнц» попросил Клоппа забрать себе Вернера у «Лейпцига» Откликнувшись на сообщение в Twitter комментатора Бунедслиги Криса Шарплеса о том, что в «Майнце», скорее всего, ненавидят нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера, во второй раз реализовавшего хет-трик в игре с их клубом, пресс-служба команды написала: «Клопп, можешь уже наконец-то забрать его».

Политика В Германии пожаловались на «слишком американский» интернет Интернет стал глубоко американизирован, культуру ведения споров и конфликтов там формируют американские концерны на основе собственных ценностях, что для Германии не всегда подходит, пишет журналист Frankfurter Allgemeine Юстус Бендер.

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Общество Власти Москвы планируют смягчение ограничений Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.

Здоровье Мелик-Гусейнов: сотрудники диагностического центра получили стимулирующие надбавки Напомним, ранее медсестра диагностического центра рассказала NewsNN, что не получила президентских надбавок вместе с другими работниками отделения компьютерной томографии.

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Происшествия В Екатеринбурге ликвидируют последствия штормового ветра Штормовой ветер обрушился вечером в понедельник на Екатеринбург, городские службы приступили к ликвидации последствий урагана, сообщает мэрия города, при этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе горздрава, как минимум один человек пострадал. 6

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Общество Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране. 2

Общество Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19 В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19. 417

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