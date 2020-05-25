с чего всё началось

Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.

В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии

Общество В России 29 и 30 июня проведут пробный ЕГЭ Принято решение провести 29 и 30 июня пробный Единый государственный экзамен. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Авто Mercedes-Benz показал первое изображение нового S-Class Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год. 2

Происшествия За злоупотребления из МВД уволены два генерала По отрицательным мотивам уволены из МВД России два замначальника следственного департамента, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков. 27

Происшествия В Екатеринбурге прошел сильный ураган Сильным ветром в городе с корнем вырывало деревья, которые перекрывали улицы и мяли машины на парковках, срывало крыши, роняло краны на стройках и сносило с крыш домов антенны сотовых операторов. 1

Общество Лео Бокерия предложил разрешить прогулки пожилым людям «Может быть, нужно локальные какие-то принять меры для этого», — предположил академик, отметив, что прогулки на свежем воздухе для пожилых людей обязательны. 13

Общество Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 703

Общество Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. 649

Общество Власти Москвы планируют смягчение ограничений Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. 238

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2 Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая. 1K

Авто Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid Компания Skoda снизила цены на две комплектации нового Skoda Rapid и приготовила особые условия его приобретения в сложный период пандемии. 1

Происшествия СМИ назвали причиной стрельбы в Москве конфликт в похоронном бизнесе К перестрелке, произошедшей 24 мая на юге Москвы, привел конфликт между двумя компаниями, работающими в сфере ритуальных услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 41

Общество Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19 В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19. 488

Фигурное катание Фигуристка Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса Как сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса, этот рекорд для Трусовой стал уже третьим. Ранее спортсменка выполняла четверные тулуп и лутц.

Общество Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 985

Общество В Москве предложили использовать мобильное приложение вместо паспорта Минкомсвязь выступила с предложением с 1 июля и до конца следующего года провести в Москве эксперимент, в рамках которого будет проверяться возможность использования мобильного приложения вместо паспорта гражданина РФ.

Общество «Пятерочка» после видео с крысами на фруктах закрылась на дезинфекцию Издание «Подъем» в своем Telegram-канале разместило видео, на котором покупатели запечатлели крыс, бодро бегающих по фруктам на выкладке в одном из магазинов «Пятерочка» в Санкт-Петербурге.