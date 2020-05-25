Армия и оружие
Газета.RuВ ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
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с чего всё началось
До 1,6 тыс. российских наемников из ЧВК «Вагнер» покинули зону боевых действий на западе Ливии, пишет турецкое издание Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.Znak.com04:53
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