с чего всё началось

Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.

В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии

Политика WP объяснила утечку переговоров Байдена и Порошенко кознями России Globallookpress Газета The Washington Post опубликовала материал, в котором назвала утечку записи разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты США Джо Байдена кознями России.

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Шоу-бизнес 62-летняя Шэрон Стоун показала грудь в мини-бикини На фото Стоун запечатлена сидя на пляжном диванчике вместе со своей собакой по кличке Бандит. Она улыбается и щурится сквозь очки от солнца. 1

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Общество Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордно низкого уровня Днем 25 мая индекс самоизоляции в Москве упал до значений 1,7–1,8, на улицах было очень много людей, следует из данных «Яндекса». 47

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Общество Роспотребнадзор рекомендовал запретить торговлю в электричках «Пресечение осуществления в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли, игры на музыкальных инструментах, нахождения в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены, а также в пачкающей одежде», — отмечается в документе. 10

Наука Возможное местоположение Эдемского сада нашли на Земле Палеонтологи выдвинули предположение о том, что возможное местоположения Эдемского сада может быть в Южной Африке в местечке Пиннакл-Пойнт. 45

Общество Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова. 448

Общество Организованный детский отдых будет очень ограниченным Организованный детский отдых будет очень ограниченным Угроза распространения COVID-19 может привести к закрытию негосударственных детских лагерей, на долю которых приходится почти треть этого рынка.

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Экономика Риски туристов могут остаться без коммерческого страхования Нынешнее страхование ответственности туроператоров предполагается дополнить созданием профильного общества взаимного страхования (ОВС), которому, как уверяют авторы идеи, не грозит ни кризис доверия участников туррынка к страховщикам, ни отказ страховщиков нести риски отрасли.

Кино Сценарист «Джона Уика» работает над экранизациями двух видеоигр My Friend Pedro — игра в жанре шутера, где главный герой бегает по разнообразным 2D-уровням, замедляет время, использует навыки паркура, стреляет с двух рук и время от времени разговаривает с бананом.