с чего всё началось

В Пакистане террористы напали на здание биржи в Карачи, среди убитых - охранники и полицейские. Местные СМИ сообщают о взрыве гранаты и перестрелке. В атаке на "пакистанскую Уолл-cтрит" участвовали четверо боевиков, все они были убиты силовиками.

В Пакистане при нападении на биржу погибли семь человек

Политика Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. 31

Происшествия Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда. 42

Общество Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину «С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент. 154

Культура Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru. 115

Политика Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 1,2K

Экономика Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока» Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора. 109

Шоу-бизнес Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов). 88

Финансы Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.

Общество В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара» Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя "Ангара-А5" стоит 7 млрд руб. Это в три раза дороже, чем производство "Протон-М". 838

Технологии Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных. 177

Энергетика В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти. 16

Здоровье «Это психосоматика»: как Тува стала вторым Дагестаном при пандемии Тайга.инфо рассказывает, почему бывший президент Тувы обратился за помощью, как местную журналистку преследует правительство республики, и что говорят родственникам пациентов, которые жалуются на единственный в республике аппарат КТ, недоделанный госпиталь и проблемы с кислородом.

Политика Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза. 193

Шоу-бизнес Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу. 52

Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. 1,1K

Хоккей «Салават Юлаев» подписал контракт с Гранлундом из НХЛ В сезоне-2019/2020 Гранлунд выступал в НХЛ за "Эдмонтон" и провел 34 матча, в которых отметился 4 (3+1) очками при показателе полезности "-1".

Общество ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева. 894