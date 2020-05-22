Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал

Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV. На борту находилось 107 пассажиров и членов экипажа, никто из них не выжил, сообщает агентство АР со ссылкой на мэра города.
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Что произошло за день: пятница, 22 мая

Интерфакс13:30

На борту разбившегося в Пакистане самолета находились 90 человек

Газета.Ru06:43

В Пакистане разбился пассажирский лайнер

Коммерсантъ10:19

В Airbus сообщили, что потерпевший крушение в Пакистане A320 эксплуатировался с 2004 года

ТАСС14:12

СМИ сообщили о выживших после падения самолета в Пакистане

РИА Новости08:55

Самолёт «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи

НГС5506:19

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:29
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Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

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Общество

В Подмосковье штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей

Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте для жителей Подмосковья составит четыре тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 15:19
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
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Общество

Ездить по Москве можно будет только с московским пропуском

РИАМО вчера в 13:20
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Общество

Законопроект о переносе обязательств туроператоров принят в 3 чтении

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий Правительству устанавливать возможность и условия переноса исполнения обязательств для туроператоров.
Travel Russian News 09:17
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Общество

В Петербурге разрешили прощание с умершими

Российская газета 10:28
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Общество

В Калининграде коронавирус выявили у воспитателя детсада

В Калининграде коронавирус выявили у воспитателя детсада.
Клопс 12:49
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Происшествия

Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта

Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 11:12
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Общество

Тульскую медсестру, работавшую в купальнике, поддержал губернатор

Аргументы и Факты 05:15
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Армия и оружие

Bloomberg узнал о переброске российских истребителей из Сирии в Ливию

По данным начальника службы безопасности правительства национального согласия Фатхи Баршагу, на которого ссылается издание, на восток с контролируемой Россией авиабазы Хмеймим в Сирии прилетели «по меньшей мере шесть МиГ-29 и два Су-24».
REGNUM 08:27
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Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Общество

Эксперты рассказали о правилах ухода за многоразовыми масками

Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
Известия 07:05
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Политика

В НАТО назвали условие для возврата США в Договор по открытому небу

США могут пересмотреть выход из Договора по открытому небу (ДОН), если Россия вернется к полному соблюдению соглашения.
РБК 16:08
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Политика

Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки.
РИА Новости 07:39
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Шоу-бизнес

Самая красивая женщина в мире попозировала в бикини в изоляции

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась откровенными фото во время всеобщего режима изоляции, введенного из-за вспышки коронавируса.
Lenta.ru 03:22
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Происшествия

Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских

21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
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Происшествия

Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
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Футбол

«Рубин» договорился о продлении контрактов с игроками до конца сезона

"Рубин" договорился о продлении договоров до конца нынешнего сезона с игроками, у которых соглашение истекает 31 мая.
Реальное время 15:28
Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:49
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Общество

Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг

Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
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Общество

Власти Москвы не будут изолировать граждан с антителами к SARS-CoV-2

Власти Москвы не планируют ограничивать в перемещениях людей, у которых обнаружат антитела к коронавирусной инфекции.
Известия 13:54
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Происшествия

В Дагестане ликвидировали шесть боевиков

ТАСС 10:49
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Общество

В Великобритании введут двухнедельный карантин для въезжающих в страну

Пател уточнила, что новые правила въезда будет введены с 8 июня, после чего «въезжающие в Соединенное Королевство за редким исключением будут обязаны самоизолироваться на 14 дней».
ИА Красная Весна 12:54
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Общество

Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
РИА Новости 14:36
Футбол

Спортивный директор «Тамбова» рассказал о долге по стадиону

У «Тамбова» имеется задолженность перед компанией «Спорт-Ин» за аренду стадиона.
ProstoProSport 15:15
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
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Кино

Капитан Америка может присоединиться к Росомахе в сериале «Оружие Икс»

По словам инсайдеров, Marvel разрабатывает сериал «Оружие Икс», который в какой-то момент покажет сцену времен Второй мировой войны — там новый Росомаха будет сражаться бок о бок с Капитаном Америкой (Крис Эванс).
Popcornnews.ru вчера в 11:00
Общество

В Ростовской области возобновят работу непродовольственные магазины

Режим самоизоляции в Ростовской области начали ослаблять с 15 мая — с этого дня в регионе заработали многофункциональные центры (МФЦ) и центры занятости, продуктовые ярмарки, возобновилось оказание плановой медпомощи.
Известия 15:53
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Армия и оружие

ДНР заявила о подавлении огневых точек украинской армии

Lenta.ru 07:00
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