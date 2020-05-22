Происшествия
КоммерсантъВ Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал
Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV. На борту находилось 107 пассажиров и членов экипажа, никто из них не выжил, сообщает агентство АР со ссылкой на мэра города.
Читать в источнике
Оценить1,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль 07:15
Общество
В Подмосковье штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей
Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте для жителей Подмосковья составит четыре тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 15:19
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
Общество
Ездить по Москве можно будет только с московским пропуском
РИАМО вчера в 13:20
Общество
Законопроект о переносе обязательств туроператоров принят в 3 чтении
Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий Правительству устанавливать возможность и условия переноса исполнения обязательств для туроператоров.
Travel Russian News 09:17
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Российская газета 10:28
Общество
В Калининграде коронавирус выявили у воспитателя детсада
В Калининграде коронавирус выявили у воспитателя детсада.
Клопс 12:49
Происшествия
Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта
Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 11:12
Общество
Тульскую медсестру, работавшую в купальнике, поддержал губернатор
Аргументы и Факты 05:15
Армия и оружие
Bloomberg узнал о переброске российских истребителей из Сирии в Ливию
По данным начальника службы безопасности правительства национального согласия Фатхи Баршагу, на которого ссылается издание, на восток с контролируемой Россией авиабазы Хмеймим в Сирии прилетели «по меньшей мере шесть МиГ-29 и два Су-24».
REGNUM 08:27
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
Эксперты рассказали о правилах ухода за многоразовыми масками
Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
Известия 07:05
Политика
В НАТО назвали условие для возврата США в Договор по открытому небу
США могут пересмотреть выход из Договора по открытому небу (ДОН), если Россия вернется к полному соблюдению соглашения.
РБК 16:08
Политика
Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки.
РИА Новости 07:39
Шоу-бизнес
Самая красивая женщина в мире попозировала в бикини в изоляции
Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась откровенными фото во время всеобщего режима изоляции, введенного из-за вспышки коронавируса.
Lenta.ru 03:22
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Футбол
«Рубин» договорился о продлении контрактов с игроками до конца сезона
"Рубин" договорился о продлении договоров до конца нынешнего сезона с игроками, у которых соглашение истекает 31 мая.
Реальное время 15:28
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:49
Общество
Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
Общество
Власти Москвы не будут изолировать граждан с антителами к SARS-CoV-2
Власти Москвы не планируют ограничивать в перемещениях людей, у которых обнаружат антитела к коронавирусной инфекции.
Известия 13:54
Общество
В Великобритании введут двухнедельный карантин для въезжающих в страну
Пател уточнила, что новые правила въезда будет введены с 8 июня, после чего «въезжающие в Соединенное Королевство за редким исключением будут обязаны самоизолироваться на 14 дней».
ИА Красная Весна 12:54
Общество
Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
РИА Новости 14:36
Футбол
Спортивный директор «Тамбова» рассказал о долге по стадиону
У «Тамбова» имеется задолженность перед компанией «Спорт-Ин» за аренду стадиона.
ProstoProSport 15:15
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Кино
Капитан Америка может присоединиться к Росомахе в сериале «Оружие Икс»
По словам инсайдеров, Marvel разрабатывает сериал «Оружие Икс», который в какой-то момент покажет сцену времен Второй мировой войны — там новый Росомаха будет сражаться бок о бок с Капитаном Америкой (Крис Эванс).
Popcornnews.ru вчера в 11:00
Общество
В Ростовской области возобновят работу непродовольственные магазины
Режим самоизоляции в Ростовской области начали ослаблять с 15 мая — с этого дня в регионе заработали многофункциональные центры (МФЦ) и центры занятости, продуктовые ярмарки, возобновилось оказание плановой медпомощи.
Известия 15:53