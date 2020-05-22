Происшествия

Наша версияНаша версияПассажирский лайнер потерпел крушение в Пакистане

Пассажирский лайнер, следовавший из города Лахор в Карачи, разбился в Пакистане. Самолет Airbus A-320, на борту которого находились более восьми десятков человек, рухнул на жилой район. Как стало известно, речь идет о воздушном судне, принадлежащем компании «Пакистанские авиалинии».
Читать в источнике
Комментировать589

Подробнее о событии

В Пакистане разбился пассажирский лайнер

Коммерсантъ10:19

В результате крушения самолета в Пакистане погибли по меньшей мере 107 человек

Интерфакс07:52

Найден черный ящик с упавшего в Пакистане самолета

Lenta.ru11:38

Мэр Карачи заявил об отсутствии выживших при крушении лайнера

РБК09:34

На месте крушения Airbus в Пакистане нашли живого младенца

РИА Новости09:59

СМИ сообщили о 32 выживших при крушении самолета в Пакистане

Газета.Ru11:01

СМИ: причиной крушения самолета в Пакистане могло стать столкновение с птицами

ТАСС11:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Кино

В 2021 году кинопремию «Оскар» могут перенести

Напомним, что в феврале в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар».
Smolnarod.ru вчера в 03:21
2
Политика

Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России

По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:48
1,9K
Политика

Посол РФ в США оценил важность Договора по открытому небу

Договор по открытому небу соответствует интересам безопасности Соединенных Штатов, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Политическая Экспертиза 11:05
Финансы

Набиуллина предположила, что ускорение роста цен в России исчерпано

«По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано», — сказала председатель Банка России.
REGNUM 07:24
141
Происшествия

Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта

Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 11:12
3
Общество

Подмосковье отменяет пропускной режим

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отмене режима цифровых пропусков в Московской области.
Газета.Ru 11:26
83
Происшествия

В Хасавюртовском районе идет перестрелка с боевиками

Махачкалинские известия 07:24
338
Спорт

Матыцин сообщил Путину о возобновлении работы тренировочных баз

Министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о возобновлении работы тренировочных баз.
Metaratings 10:16
Общество

В Роспотребнадзоре заявили о 47 кандидатах на вакцину от коронавируса

Применяются абсолютно новые подходы — например, рекомбинантная вакцина.
REGNUM 11:06
Общество

Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 14:20
3,1K
Шоу-бизнес

Венсана Касселя госпитализировали во Франции

Французского актера Венсана Касселя госпитализировали. Об этом 21 мая сообщило издание Mirror.
Известия 07:10
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
1,5K
Авто

ГАЗ запатентовал дизайн новой грузовой «ГАЗели»

«Группа ГАЗ» запатентовала внешность новой грузовой модели «ГАЗели NN».
Тарантас Ньюс 11:32
Общество

Петербуржцам разрешат прощаться с родственниками, несмотря на пандемию

Напомним, 19 мая главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными — умершими от COVID-19 или других причин — в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя, что вызвало сильное негодование в обществе.
REGNUM 05:13
15
Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

Известия 04:55
49
Армия и оружие

Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вывели на орбиту

Разгонный блок "Фрегат" вывел на расчетную орбиту военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны России.
РИА Новости 08:48
6
Футбол

Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
1
Общество

Губернатор Петербурга объяснил продление ограничений по коронавирусу

Как сообщает пресс-служба администрации города, на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию пандемии он отметил, что тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Петербурге нет.
Российская газета 10:36
168
Общество

В Калининграде начнут штрафовать нарушителей масочного режима

Сотрудники органов правопорядка начнут с понедельника привлекать к административной ответственности жителей Калининградской области, нарушающих масочный режим, действующий в регионе из-за распространения коронавируса, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 11:32
5
Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
82
Кино

Создатели «Великолепного века» снимут новый исторический сериал

Piter.tv 07:46
14
Экономика

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости 06:18
107
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах России

Закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России принят в третьем, окончательном чтении, 21 мая сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.
ИА Красная Весна вчера в 06:38
3,7K
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
1,1K
Общество

Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:31
163
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения российского ЗРПК «Панцирь» в Ливии

Появилось видео уничтожения в Ливии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» российского производства.
Национальная служба новостей 20 мая в 11:36
368
Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
1,2K
Происшествия

В Челябинской области от коронавируса скончалась врач из Златоуста

Скончавшаяся от COVID-19 женщина с 1977 года проработала врачом-терапевтом в городской больнице Златоуста.
Челябинский обзор 09:12
8
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты госпитализирован с травмами головы

На днях в одну из столичных клиник с травмами лица и головы попал бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов.
Городовой вчера в 06:56
88
Общество

В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам

Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском 09:27
283
Главное