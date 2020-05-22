Происшествия
Наша версияПассажирский лайнер потерпел крушение в Пакистане
Пассажирский лайнер, следовавший из города Лахор в Карачи, разбился в Пакистане. Самолет Airbus A-320, на борту которого находились более восьми десятков человек, рухнул на жилой район. Как стало известно, речь идет о воздушном судне, принадлежащем компании «Пакистанские авиалинии».
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Кино
В 2021 году кинопремию «Оскар» могут перенести
Напомним, что в феврале в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар».
Smolnarod.ru вчера в 03:21
Политика
Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России
По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:48
Политика
Посол РФ в США оценил важность Договора по открытому небу
Договор по открытому небу соответствует интересам безопасности Соединенных Штатов, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Политическая Экспертиза 11:05
Финансы
Набиуллина предположила, что ускорение роста цен в России исчерпано
«По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано», — сказала председатель Банка России.
REGNUM 07:24
Происшествия
Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта
Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 11:12
Общество
Подмосковье отменяет пропускной режим
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отмене режима цифровых пропусков в Московской области.
Газета.Ru 11:26
Происшествия
В Хасавюртовском районе идет перестрелка с боевиками
Махачкалинские известия 07:24
Спорт
Матыцин сообщил Путину о возобновлении работы тренировочных баз
Министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о возобновлении работы тренировочных баз.
Metaratings 10:16
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о 47 кандидатах на вакцину от коронавируса
Применяются абсолютно новые подходы — например, рекомбинантная вакцина.
REGNUM 11:06
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Венсана Касселя госпитализировали во Франции
Французского актера Венсана Касселя госпитализировали. Об этом 21 мая сообщило издание Mirror.
Известия 07:10
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Авто
ГАЗ запатентовал дизайн новой грузовой «ГАЗели»
«Группа ГАЗ» запатентовала внешность новой грузовой модели «ГАЗели NN».
Тарантас Ньюс 11:32
Общество
Петербуржцам разрешат прощаться с родственниками, несмотря на пандемию
Напомним, 19 мая главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными — умершими от COVID-19 или других причин — в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя, что вызвало сильное негодование в обществе.
REGNUM 05:13
Армия и оружие
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вывели на орбиту
Разгонный блок "Фрегат" вывел на расчетную орбиту военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны России.
РИА Новости 08:48
Футбол
Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
Общество
Губернатор Петербурга объяснил продление ограничений по коронавирусу
Как сообщает пресс-служба администрации города, на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию пандемии он отметил, что тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Петербурге нет.
Российская газета 10:36
Общество
В Калининграде начнут штрафовать нарушителей масочного режима
Сотрудники органов правопорядка начнут с понедельника привлекать к административной ответственности жителей Калининградской области, нарушающих масочный режим, действующий в регионе из-за распространения коронавируса, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 11:32
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Экономика
Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости 06:18
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах России
Закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России принят в третьем, окончательном чтении, 21 мая сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.
ИА Красная Весна вчера в 06:38
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:31
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения российского ЗРПК «Панцирь» в Ливии
Появилось видео уничтожения в Ливии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» российского производства.
Национальная служба новостей 20 мая в 11:36
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Происшествия
В Челябинской области от коронавируса скончалась врач из Златоуста
Скончавшаяся от COVID-19 женщина с 1977 года проработала врачом-терапевтом в городской больнице Златоуста.
Челябинский обзор 09:12
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты госпитализирован с травмами головы
На днях в одну из столичных клиник с травмами лица и головы попал бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов.
Городовой вчера в 06:56
Общество
В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам
Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском 09:27