Пассажирский лайнер, следовавший из города Лахор в Карачи, разбился в Пакистане. Самолет Airbus A-320, на борту которого находились более восьми десятков человек, рухнул на жилой район. Как стало известно, речь идет о воздушном судне, принадлежащем компании «Пакистанские авиалинии».

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Политика Посол РФ в США оценил важность Договора по открытому небу Договор по открытому небу соответствует интересам безопасности Соединенных Штатов, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Происшествия Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане. 3

Общество Подмосковье отменяет пропускной режим Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отмене режима цифровых пропусков в Московской области. 83

Спорт Матыцин сообщил Путину о возобновлении работы тренировочных баз Министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о возобновлении работы тренировочных баз.

Шоу-бизнес Венсана Касселя госпитализировали во Франции Французского актера Венсана Касселя госпитализировали. Об этом 21 мая сообщило издание Mirror.

Общество Петербуржцам разрешат прощаться с родственниками, несмотря на пандемию Напомним, 19 мая главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными — умершими от COVID-19 или других причин — в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя, что вызвало сильное негодование в обществе. 15

Общество Губернатор Петербурга объяснил продление ограничений по коронавирусу Как сообщает пресс-служба администрации города, на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию пандемии он отметил, что тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Петербурге нет. 168

Общество В Калининграде начнут штрафовать нарушителей масочного режима Сотрудники органов правопорядка начнут с понедельника привлекать к административной ответственности жителей Калининградской области, нарушающих масочный режим, действующий в регионе из-за распространения коронавируса, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. 5

Экономика Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды. 107

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Общество Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы. 1,2K