Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Пакистане разбился пассажирский лайнер

В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи. Он следовал туда из крупнейшего города Пакистана — Лахора. Катастрофа произошла над жилыми районами.
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Что произошло за день: пятница, 22 мая

Интерфакс13:30

Самолёт «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи

НГС5506:19

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:29

В Airbus сообщили, что потерпевший крушение в Пакистане A320 эксплуатировался с 2004 года

ТАСС14:12

АР: выживших после падения самолета в Пакистане нет

Газета.Ru08:20

В Пакистане разбился пассажирский лайнер

Коммерсантъ10:19

Мэр Карачи заявил об отсутствии выживших при крушении лайнера в Пакистане

РИА Новости09:42
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Шоу-бизнес

Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой

Московский Комсомолец 08:04
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Политика

Трамп призвал открыть церкви как «необходимые места»

Президент США Дональд Трамп назвал церкви, синагоги и мечети «необходимыми местами» и призвал власти штатов открыть их прямо сейчас.
Взгляд.ру 14:23
Общество

Рамзана Кадырова госпитализировали с коронавирусом

Коронавирусная инфекция добралась до главы Чечни Рамзана Кадырова.
Bimru.ru вчера в 11:19
1,3K
Общество

Алиханов назвал предварительный срок открытия детских садов в регионе

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что детские сады в регионе, вероятнее всего, откроют не раньше июля.
Невские Новости 14:06
13
Общество

В Петербурге разрешили проводить церемонии похорон. Но с ограничениями

Город+ 09:39
23
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что в городе необходимо сохранять режим ограничений, введенный для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 10:27
2K
Общество

Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику

Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
РБК 07:00
4
Здоровье

В Ярославской области умерли 109 пациентов с коронавирусом

По словам Анатолия Гулина, с 1 марта и по сегодняшний день во всех лечебных учреждениях региона, работающих с коронавирусом, скончались 109 человек.
ЯрNews 09:42
23
Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия 10:52
64
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Общество

Власти Москвы проверят жалобы супругов на штраф после выхода на балкон

РИА Новости 02:10
3
Общество

В Подмосковье введут штрафы за отсутствие масок в общественных местах

Жителей Подмосковья, которые появятся в общественных местах без защитной маски, будут штрафовать.
РБК 14:27
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Единоборства

Миочич ответил Кормье: Хватить ныть

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич ответил на критику Даниэля Кормье, ранее заявившего, что его принципиальный соперник не желает проводить защиту титула.
Советский спорт 13:35
Армия и оружие

Новейшие самоходки «Коалиция-СВ» начали поступать в войска

Новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", которые превосходят по своим характеристикам все существующие в мире аналоги, стали поступать в Сухопутные войска, сообщает газета "Красная звезда".
Российская газета 05:14
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Армия и оружие

Bloomberg узнал о переброске российских истребителей из Сирии в Ливию

По данным начальника службы безопасности правительства национального согласия Фатхи Баршагу, на которого ссылается издание, на восток с контролируемой Россией авиабазы Хмеймим в Сирии прилетели «по меньшей мере шесть МиГ-29 и два Су-24».
REGNUM 08:27
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Политика

Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу создать собственную ракету дальностью до 300 км. Об этом сообщает БЕЛТА.
RT на русском 05:36
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Экономика

Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год

«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM вчера в 08:11
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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Шоу-бизнес

Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес

На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor вчера в 10:14
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Игры

GTA V разошлась тиражом в 130 млн копий

Общие продажи составили $2,99 млрд по сравнению с $2,93 млрд в прошлом году (на цифровой контент пришлось 82%).
News.ru вчера в 05:19
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Шоу-бизнес

Гагарина оставит мужа без недвижимости после развода

Совсем недавно стало известно, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков решили расторгнуть брак.
НТВ вчера в 08:52
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Единоборства

Гэтжи назвал бой, в котором Хабиб Нурмагомедов выиграл несправедливо

Metaratings 12:11
Общество

Эксперты рассказали о правилах ухода за многоразовыми масками

Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
Известия 07:05
22
Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
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Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о состоянии Бориса Моисеева

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о том, как чувствует себя перенесший ранее инсульт Борис Моисеев.
Аргументы недели вчера в 09:59
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Здоровье

В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19.
Piter.tv 10:07
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Происшествия

Пятеро детей сутки пробыли с забитой до смерти матерью и вышли к соседям за едой

В Санкт-Петербурге пятеро детей почти сутки наблюдали, как их мать умирает после избиения сожителем.
Lenta.ru 13:20
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Общество

В Ростовской области откроют непродовольственные магазины

Ростов-на-Дону, 22 мая 2020, 20:36 — REGNUM В Ростовской области с 25 мая откроют магазины непродовольственных товаров.
REGNUM 13:36
30
Энергетика

Украина резко снизила цены на газ для населения

Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 13:55
Космос

NASA раскрывает эволюцию Красной планеты с помощью марсохода Curiosity

Марсоход Curiosity помогает найти ответы на вопросы о том, была ли обитаема Красная планета.
HotGeo 09:37
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