Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Пакистане разбился пассажирский самолет

В непосредственной близости от аэропорта Карачи в пятницу разбился Airbus 320, принадлежавший местной авиакомпании Pakistan International Airlines. Лайнер выполнял рейс из второго по величине города республики Лахор. На его борту находились 98 человек, в том числе восемь членов экипажа.
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Пакистанский лайнер упал на жилые кварталы

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РБК06:27

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Интерфакс06:35

Уточнено число людей на борту разбившегося в Пакистане Airbus A-320

Взгляд.ру07:00
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Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд

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Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
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Банк России в условиях экономического кризиса на фоне коронавируса видит запас для дальнейшего снижения своей ключевой ставки, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.
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Общество

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Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

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ЦБ сменил директора департамента кредитно-денежной политики

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Сечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет

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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
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Политика

Генсек ОБСЕ обеспокоен выходом США из договора по открытому небу

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер выразил обеспокоенность заявлением США о выходе из договора по открытому небу и надеется, что Вашингтон пересмотрит свою позицию.
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Общество

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Раскрыты подробности массового убийства бойцов Нацгвардии Украины

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МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подтвердил начало работы со сборной Болгарии.
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