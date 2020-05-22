В Пакистане потерпел крушение пассажирский самолет Airbus A320. Авиалайнер упал на жилой квартал.

В Пакистане пассажирский авиалайнер рухнул на жилые дома

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