Происшествия
Панорама Ростова-на-ДонуВ Пакистане пассажирский авиалайнер рухнул на жилые дома
В Пакистане потерпел крушение пассажирский самолет Airbus A320. Авиалайнер упал на жилой квартал.
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Политика
Особое мнение: Николай Сванидзе
Совпадение или не думаю – узнаем через несколько минут, когда "Особое мнение" с Николам Сванидзе продолжится.
Эхо Москвы вчера в 12:59
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах России
Закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России принят в третьем, окончательном чтении, 21 мая сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.
ИА Красная Весна 21 мая в 06:38
Здоровье
Говорят, россиян спасут от COVID-19 прививки против других болезней. Правда ли это?
Пока ученые ищут вакцину от коронавируса, некоторые ее уже «нашли» — в Сети стало появляться всё больше статей о том, как защищают от новой инфекции прививки от других болезней.
НГС.Кемерово вчера в 22:00
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Общество
МЧС предложило ужесточить ответственность за пожары по неосторожности
МЧС направило в правительство предложения по ужесточению уголовной ответственности за неосторожное обращение с огнем, в том числе при сжигании травы.
Коммерсантъ вчера в 22:20
Происшествия
В Иркутске пропали четыре ребёнка
Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет.
REGNUM вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Самая красивая женщина планеты опубликовала новое фото в бикини
Белла Хадид была признанной самой красивой женщиной планеты.
Актуальные Новости вчера в 05:08
Спорт
Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки
Известная бегунья из Германии Алиса Шмидт в пятницу, 22 мая, опубликовала свою фотографию после тренировки.
Комсомольская правда вчера в 04:16
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес
На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor 21 мая в 10:14
Наука
Птицы разных видов могут понимать друг друга
Популярная механика 20 мая в 03:58
Космос
Россия следила за зараженной китайской Уханью из космоса
Фотоизображения, ставшие основой для исследования, производились посредством многозональных сканирующих устройств космических аппаратов серии «Метеор-М».
SM News вчера в 07:53
Авто
В Сети показали изображения нового Genesis GV70
Напомним, что официальная премьера второго кроссовера премиального бренда Genesis GV70 запланирована на октябрь 2020 года.
32CARS.ru вчера в 02:45
Политика
Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.
Газета.Ru вчера в 15:17
Хоккей
Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости вчера в 18:13
Футбол
«Цинциннати» опубликовал фото другого специалиста при презентации Стама главным тренером
«Цинциннати» накануне объявил о назначении Япа Стама на пост главного тренера команды.
Матч ТВ вчера в 23:27
Общество
В Подмосковье ужесточили масочный режим
Губернатор Московский области Андрей Воробьев сообщил об ужесточении масочного режима в регионе.
Аргументы недели вчера в 14:56
Политика
Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки.
РИА Новости вчера в 07:39
Общество
Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике
Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом.
Тульские новости вчера в 08:30
Армия и оружие
Чего Киев добивается обострением в Донбассе
В заявлениях подчеркивается, что корпуса Народной милиции (ополчения) республик приводятся в полную боевую готовность и если обстрелы с украинской стороны не прекратятся, то защитники Донбасса вынуждены будут принять ответные меры.
РЕН ТВ вчера в 04:05
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.
Известия вчера в 21:49
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru вчера в 12:38
Энергетика
Европа отказывается от американского газа
С недавнего времени потребители в странах Старого Света начали постепенно отказываться от американского «голубого топлива»: в июне окажутся не востребованы 10 партий газа, в июле — 30.
Рамблер вчера в 08:41
Армия и оружие
Первая партия самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» поступила в войска
Армия РФ получила первую партию новых самоходных гаубиц «Коалиция-СВ», сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
ТК Звезда вчера в 11:01
Политика
Демократы требуют от Трампа обосновать отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Группа демократов Конгресса США направила письмо президенту США Дональду Трампу с требованием объяснить причины его решения направить партию аппаратов ИВЛ в Россию для помощи заболевшим COVID-19, пишет The Hill.
Газета.Ru вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Футбол
Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о решении клуба не продлевать соглашение с наставником клуба Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 06:12
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия вчера в 00:31
Политика
Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выходит из Договора по открытому небу (ДОН).
Коммерсантъ 21 мая в 13:52