Экономика
REGNUMВ Пакистане значительно расширили налоговую базу
По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Федеральное бюро доходов представило премьер-министру Имрану Хану доклад, согласно которому за первый год у власти правительству партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») удалось значительно увеличить налоговую базу.
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Политика
На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос перечислил фамилии 13 из 35 заключенных, которые поучаствовали в обмене между российской стороной и Украиной.
Газета.Ru 19:13
Единоборства
Макгрегор попросил устроить ему бой с Нурмагомедовым в Москве
"Устройте мой реванш в Москве", - написал ирландец после боя Нурмагомедова с американцем Дастином Порье, победу в котором одержал российский боец.
Московский Комсомолец 23:16
Здоровье
В США зарегистрирована еще одна смерть, которую связывают с вейпингом
Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает о регистрации 450 случаев по всей стране заболеваний лёгких, которые связывают с употреблением электронных сигарет.
Вечерний курьер 06:00
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Кино
Джиллиан Андерсон намерена сыграть Маргарет Тэтчер
Аргументы и Факты 20:42
Политика
Единый день голосования проходит в России
В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс 17:05
Политика
Кремль подтвердил обмен задерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Вечерняя Москва 07:19
Футбол
Селихов тренируется в общей группе «Спартака»
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.
Soccer.ru 11:24
Наука
Автор способа планирования пола считает бессмысленным его применение на человеке
Японские ученые открыли способ с большой вероятностью запрограммировать пол потомства у млекопитающих при искусственном оплодотворении, но считают, что для человека он этически неприемлем.
Известия 21:59
Здоровье
Раскрыты особенности средневековой диеты
Lenta.ru 23:11
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
РИА Новости 19:50
Футбол
«Зенит» и ЦСКА встретятся 2 ноября, «Краснодар» и «Ростов» — 3 ноября
Игра состоится 2 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени. На следующий день, 3 ноября, «Краснодар» примет «Ростов».
Спорт-Экспресс 17:24
Музыка
Диана Гурцкая спела для главного единоросса Москвы: «Я не вижу других кандидатов»
Znak.com 07:31
Футбол
«Луч» обыграл «Мордовию» в Саранске
Sportbox.RU 11:53
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за тайфуна «Линлин»
Известия 05 сентября в 05:13
Гаджеты
IFA 2019: ноутбук Dynabook Tecra X50-F с 15 дисплеем работает без подзарядки до 17 часов
3DNews 07:27
Политика
В Челябинской области открылись избирательные участки
Эхо Москвы в Челябинске 23:30
Политика
Избирком озвучил первые данные о явке на выборах в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита 21:37
Происшествия
На одном из избирательных участков Сахалина произошло возгорание
В городе Невельск Сахалинской области произошло возгорание в школе, где располагается избирательный участок №90.
Известия 22:33
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Футбол
Чорлука получил травму в товарищеском матче «Локомотива»
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука травмировался в товарищеском матче железнодорожников против юрмальского «Спартака» (2:0).
Sport24.ru 11:16
Шоу-бизнес
Муж-итальянец пригрозил Сати Казановой разводом
Накануне во время праздничного обеда по случаю годовщины муж подшутил над Сати, пригрозив ей разводом.
7Дней.ру 11:00
Единоборства
Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
RT на русском 17:08
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM 20:43
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45