Экономика

REGNUMREGNUMВ Пакистане значительно расширили налоговую базу

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Федеральное бюро доходов представило премьер-министру Имрану Хану доклад, согласно которому за первый год у власти правительству партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») удалось значительно увеличить налоговую базу.
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В Пакистане значительно расширили налоговую базу

REGNUM13:04
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