В юридическом комитете палате представителей США проведут голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

В Палате представителей США устроят голосование об импичменте Трампу

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