Политика
Газета.RuВ Палате представителей США устроят голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете палате представителей США проведут голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
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Политика
К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40%
К 10 утра воскресенья, 8 сентября, явка в рамках электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму составила порядка 40%.
Московский Комсомолец 03:40
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Общество
В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
Lenta.ru 04:02
Политика
В Севастополе перепечатали 222 тысячи бюллетеней для выборов ЗС
В Севастополе минувшей ночью пришлось перепечатывать 222 тысячи избирательных бюллетеней для выборов Законодательного собрания города.
Российская газета 03:07
Шоу-бизнес
Елена Летучая поделилась секретами своей диеты
Телеведущая Елена Летучая в Instagram рассказала о своей диете, которая уже много лет позволяет ей находиться в прекрасной форме.
Телепрограмма вчера в 05:19
Политика
Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
РИА Новости 02:48
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе российского лидера.
РИА Новости вчера в 16:02
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Lenta.ru 03:29
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Происшествия
Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве
Полиция начала провекру из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:45
Происшествия
В Петербурге члена избиркома облили зеленкой
Неизвестные подкараулили члена избирательной комиссии №1614 Петроградского района и облили зеленкой.
Gazeta.SPb 04:14
Политика
В Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru 06 сентября в 11:26
Музыка
Театральные коллективы выступят 8 сентября на фестивале «Москва дизайнерская» в «Музеоне»
Театральные коллективы "Брусникинцев" и "Sun Nation" выступят на показах во второй день фестиваля "Москва дизайнерская".
ТАСС 03:08
Политика
Более 460 тыс. граждан стали «мобильными избирателями»
Более 460 тысяч человек воспользовались системой "мобильный избиратель", чтобы проголосовать на выборах в единый день голосования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Новые Известия 03:29
Происшествия
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек
В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Телеведущая устроила скандал на съемках реалити, а сегодня в Сеть попал фрагмент, на котором она вспоминает о прошлом супруги Дмитрия Тарасова.
StarHit.ru вчера в 14:30
Происшествия
Перед выборами в школе на Васильевском нашли винтовки и кусок мины
Опасным показалось полиции и историческое железо – в школьном музее нашли часть корпуса минометной мины.
Фонтанка.Ру 03:33
Политика
В Европарламенте призвали отменить антироссийские санкции
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани призвал Запад отменить санкции против России, сделав таким образом первый шаг в сторону нормализации двусторонних отношений, передает ФАН.
Газета.Ru 03:25
Наука
Математики сумели разложить число 42 на три куба через 65 лет
Американские ученые Эндрю Букер и Эндрю Сазерленд сумели разложить число 42 на три куба.
iReactor 00:45
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
Кино
Киноафиша. 9–15 сентября 2019 года
Юный Тео, чья мать погибает в результате теракта в Метрополитен-музее, получает от умирающего мужчины кольцо и картину Карела Фабрициуса. кино «Годовщина революции»: восстановленная классика Россия / В прокате с 12 сентября Дебютный фильм классика Дзиги Вертова «Годовщина революции» считался утерянным в течение почти ста лет.
Профиль 04:00
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили воинскими званиями
Украинские моряки, освобожденные в рамках обмена с Россией, были награждены орденами и новыми воинскими званиями, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в своем Facebook.
Rambler News Service вчера в 14:43
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Происшествия
В Нью-Йорке вандал с банджо повредил статую быка на Уолл-стрит
В Нью-Йорке мужчина с помощью банджо повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на городскую полицию.
РБК 03:35
Гаджеты
Xiaomi выпустила умный проекционный автомобильный дисплей
iXBT.com вчера в 12:23
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»
Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Футбол
«Арсенал» хочет подписать с форвардом Ляказеттом новый контракт
Футбольный лондонский клуб «Арсенал» намеревается заключить со своим французским нападающим Александром Ляказеттом новый контракт, сообщает 8 сентября La Gazzetta dello Sport.
REGNUM 03:12